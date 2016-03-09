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Ekonomi

IMF: Küresel ekonomi raydan çıkabilir

IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton: Hassas bir kavşaktayız

09 Mart 2016 15:16

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonominin raydan çıkma riskinin büyüdüğü uyarısında bulundu. IMF küresel talebi artırmanın gerektiğine dikkat çekti.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton Washington'da İş Ekonomisi Ulusal Derneği'nde yaptığı konuşmada "IMF'nin küresel ekonomiyle ilgili son değerlendirmeleri bir kez daha ortalama büyümenin yavaşladığını gösterdi" dedi.

Lipton "Açıkçası hassas bir kavşaktayız" diye konuştu.

IMF'nin yorumları Çin'in ihracat verilerinin beklenenden çok daha düşük çıkmasının ardından geldi. Çin'in ihracatı geçen yıla kıyasla dörtte bir oranında azaldı. IMF hali hazırda yüzde 3,4 olarak belirlediği küresel büyüme oranını Nisan ayında daha da düşüreceğini de açıkladı.

Başta Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla birlikte petrol, kömür gibi hammaddelere olan talebin düşmesi küresel ekonomideki faaliyeti yavaşlatmış durumda.

Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde zayıf büyüme oranları da, küresel talebin istenilen düzeye çıkmasını önlüyor.

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