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Ekonomi

IMF: Küresel ekonomi zayıf ve fazlasıyla kırılgan

"Zayıflama artan finansal türbülanslar ve varlık fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı"

25 Şubat 2016 16:00

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in Şanghay kentinde yapılacak G20 bakanlar toplantısı öncesi 'Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları' başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda "küresel ekonominin daha da zayıfladığı ve ters şoklar karşısında fazlasıyla kırılgan durumda olduğu" uyarısında bulunuldu.

BBC'nin haberine göre, raporda gelişmekte olan ekonomilerde finansal şartların daraldığını bildiren IMF, zayıflamanın artan finansal türbülanslar ve varlık fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdığını vurguladı. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, son 25 yılın en düşük hızlı büyümesini yaşıyor.

 

"G20, kamu yatırımlarını artırmalı"

 

G20'den küresel ekonomiyi canlandıracak bir plan hazırlamasını isteyen IMF, "G20 ülkeleri uygun mali seçenekleri kullanarak kamu yatırımlarını artırmak için harekete geçmeli" çağrısında bulundu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı bugün ve yarın Şanghay'da yapılacak. IMF, geçen ay 2016 yılına dair küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3,6'dan 3,4'e indirmişti. Uzmanlar bu öngörünün Nisan ayında daha da geriye çekilebileceğini belirtiyor.

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