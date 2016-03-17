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Ekonomi

IMF, büyüme tahminlerini aşağı çekecek

Revizyon Nisan’da yapılacak

17 Mart 2016 11:31

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünya ekonomisi büyüme tahminlerini Nisan ayında aşağı çekeceği bildirildi. Fonun Latin Amerika bölümü başkanı Alejandro Werner, yapılacak revizyonun Ocak ayında açıklanan son tahminlerin hafif altında olacağını söyledi.

IMF, geçtiğimiz Ocak ayında 2016 yılı global büyüme tahminini, Çin'deki yavaşlama ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin direncine ilişkin endişeler nedeniyle 0.2 puan aşağı çekerek yüzde 3.4 olarak açıklamıştı.

Werner, Nisan ayındaki revizyonun dünya ekonomisinin 2015'in son çeyreğinde beklenenden daha zayıf olmasından kaynaklanacağını belirtti.

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