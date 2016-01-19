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Ekonomi
Deutsche Welle

IMF'nin öngörüleri kötümser

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünya ekonomisine ilişkin öngörüleri kötümser. Almanya ekonomisi ise karamsar ortamda bir istisna oluşturuyor.

19 Ocak 2016 16:52


Uluslararası Para Fonu (IMF) son küresel ekonomik görünüm raporunda, bir önceki rapora kıyasla dünya ekonomisindeki büyümeye ilişkin daha kötümser tahminlerde bulundu.

Rapora göre IMF, dünya ekonomisinde bu yıl yüzde 3,1'lik, gelecek yıl yüzde 3,4'lük, ondan sonraki yıl ise yüzde 3,6'lık bir büyüme bekliyor. Ancak 2016 ve 2017 yılları için ekonomik büyüme beklentileri yüzde 0,2 oranında düşürüldü.

Kurum, Çin ekonomisinin, 2015 yılındaki yüzde 6,9'luk büyüme oranını yakalayamayacağı, bu oranın bu yıl yüzde 6,3, gelecek yıl ise yüzde 6,7 civarında olacağı tahmininde bulundu. Brezilya için de ekonomik tahminlerinin oldukça kötümser olduğu görülen kurum, ülke ekonomisi için gelecek yıl yüzde 3,5 lik bir ekonomik küçülme öngördü.

Ancak Almanya bu olumsuz öngörüler arasında bir istisna niteliğinde. IMF Almanya ekonomisinde bu yıl yüzde 0,1'lik, gelecek yıl ise yüzde 0,2'lik bir büyüme bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Uluslararası Para FonuPara FonuIMFAlmanyaDeutsche Welle Türkçe Rtr/ BÖ

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