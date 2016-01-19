IMF'nin öngörüleri kötümser



Uluslararası Para Fonu (IMF) son küresel ekonomik görünüm raporunda, bir önceki rapora kıyasla dünya ekonomisindeki büyümeye ilişkin daha kötümser tahminlerde bulundu.

Rapora göre IMF, dünya ekonomisinde bu yıl yüzde 3,1'lik, gelecek yıl yüzde 3,4'lük, ondan sonraki yıl ise yüzde 3,6'lık bir büyüme bekliyor. Ancak 2016 ve 2017 yılları için ekonomik büyüme beklentileri yüzde 0,2 oranında düşürüldü.

Kurum, Çin ekonomisinin, 2015 yılındaki yüzde 6,9'luk büyüme oranını yakalayamayacağı, bu oranın bu yıl yüzde 6,3, gelecek yıl ise yüzde 6,7 civarında olacağı tahmininde bulundu. Brezilya için de ekonomik tahminlerinin oldukça kötümser olduğu görülen kurum, ülke ekonomisi için gelecek yıl yüzde 3,5 lik bir ekonomik küçülme öngördü.

Ancak Almanya bu olumsuz öngörüler arasında bir istisna niteliğinde. IMF Almanya ekonomisinde bu yıl yüzde 0,1'lik, gelecek yıl ise yüzde 0,2'lik bir büyüme bekliyor.