İmamoğlu’ndan “müzik yasağı” göndermesi: 12’den sonra kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanatı hayatımızdan hiç eksik etmeden geleceğe bakacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Temmuz’da başlayacak normalleşme sürecini olumlu karşıladıklarını belirtirken, tartışma konusu olan saat 24.00’ten sonra müzik yayınına sınırlama getirilmesi karına, “4 milyon metrekarelik yeşil alanı, sadece 2 yılda İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak, -bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek- müziği ve sanatı hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum” sözleriyle atıf yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’deki toplu açılış töreninde konuştu. 39 ilçenin, 39’unda da hizmetlerine devam ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu şehrin yaşayan her insanına eşit gözle bakarak çalıştığımızı lütfen bütün hemşirelerimiz bilsinler. Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. ‘Tabii ki, şu ilçe oy veriyor bize. Onun için oraya metroyu yapacağız, başka bir yere mi yapacağız’ diyen aklın yerine, biz, 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşıyoruz” dedi.

1 Temmuz’da başlayacak normalleşme sürecini olumlu karşıladıklarını belirten İmamoğlu, 24.00’ten sonra müzik yayınına sınırlama getirilmesi kararına ise, “4 milyon metrekarelik yeşil alanı, sadece 2 yılda İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak, -bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek- müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum” sözleriyle atıf yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde; erişebilir kreş hizmeti sunan ‘Yuvamız İstanbul’un 20’ncisini, komşuluğu yeniden canlandırmak için kurulan “Mahalle Evleri”nin 3’üncüsünü ve 21 derslikli İSMEK okulunu barındıran “Bahçelievler Eğitim Merkezini” hizmete açtı. İBB’nin yine Bahçelievler’de yapımını tamamladığı Dört Halife Camii ve İstihdam Ofisi de törenle beraber faaliyete geçti. Tüm bu hizmetler için düzenlenen toplu açılış töreninde; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, siyasi parti temsilcileri ve İBB üst yönetimi de hazır bulundu.

“Projelerimize devam edeceğiz”

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemiye dair normalleşme takviminin açıklanmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. “Şu anda aşılama ile ilgili süreç iyi gitmeye başladı” diyen İmamoğlu, “Keşke daha hızlı ve daha önce davranabilseydik de bu dönemin, özellikle turizmle ilgili sürecini, milletçe kaybetmeseydik” ifadelerini kullandı. Toplumun, pandemi sürecine dair hassas tavrını devam ettirmesinin gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, normalleşme sürecinde de projeleri aynı hızla sürdüreceklerini vurguladı. Ülkenin ve dünyanın yaklaşık 16 aydır “hayattan kopmuş” bir halde yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Sadece 2 yılda, 4 milyon metrekareyi aşan bir alandan bahsediyorum. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum. Zira, mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun başarılı ve geleceğe umutla bakması beklenemez. O bakımdan biz, bunu da sağlamak için görevimizin başındayız.”

“Halkımızı dinleyerek iş yapıyoruz”

Adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu hedefle, hiç kimseyi ayırt etmeden, 16 milyon İstanbullu ile bir arada süreci yönetmenin keyfini yaşıyorum. İstanbul'un dört bir yanında halkımızı dinleyerek, onların ihtiyaçlarını önceleyerek işleri yapıyoruz. Yani bu mahallede bir bina yapmak marifet değil; bu mahallede yaptığınız binanın içini, vatandaşın ihtiyaçları ile doldurmak önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Elbette ki sizleri dinleyerek” dedi.

İnsanların hayatına rahatsızlık veren unsurları ortadan kaldırmayı amaçlayan titiz bir süreç yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, konuşmasında, Bahçelievler özelinde yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.

“Ayamama, müthiş bir vadiye dönüşecek”

Bahçelievler’den de geçen Ayamama Deresi’ne özel bir paragraf açan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ayamama Vadisi projesini çok önemsiyoruz. Yıllardır bir zulme dönüşmüş, birçok kötü anı bırakmış Ayamama. Göreceksiniz; 1-1,5 sene içerisinde Ayamama, spor yaptığınız ve Küçükçekmece'nin içinden insanları alıp Bakırköy sahiline indiren, metro ile metrobüsle buluşturan müthiş bir vadiye dönüşecek. Bu yaşam vadisi, bir milyon metrekarelik yeni yeşil alanı İstanbulluların yaşamına sokmuş olacak. 39 ilçenin, 39’unda da hizmetlerimize devam ediyoruz; hangi parti, hangi kişi tarafından yönetildiğine bakmaksızın. Engellilerden çocuklarımıza, kadınlardan gençlere, herkesin duyarlılığına ve onların fırsat eşitliğine bu şehrin yaşayan her insanına eşit gözle bakan, bir vicdan, bir ahlak ve bir adil göz kavramıyla bizim çalıştığımızı lütfen bütün hemşirelerimiz bilsinler. Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. ‘Tabii ki, şu ilçe oy veriyor bize. Onun için oraya metroyu yapacağız, başka bir yere mi yapacağız’ diyen aklın yerine, biz, 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşıyoruz.”