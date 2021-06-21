Sosyal medyada Erdoğan'ın müzik yayını için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
Sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik yasağını 24.00'e çekmesiyle ilgili açıklamasına tepki yağdı.
21 Haziran 2021 20:38
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” diyerek gece 12’den sonra müzik kısıtlamasının süreceğini açıklamasına tepki geldi.
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Müzisyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı Twitter’da #kusurabakıyoruz etiketiyle paylaşımlarda bulundu.
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İşte Erdoğan'ın açıklamalarına gelen tepkilerden bazıları:
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz
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Sosyal medyada Erdoğan'ın müzisyenler için “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki: #KusuraBakıyoruz