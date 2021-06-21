1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat ve toplu taşımalardaki sınırlamalar kaldırıldı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni normalleşme adımlarına göre sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat ve toplu taşımalardaki sınırlamalar kaldırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise normal mesai düzenine geçilecek.

Erdoğan, mekânlardaki müzikle ilgili sınırlamaların saatini 00.00'a çektiklerini belirtirken, "Kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" görüşünü savundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmaya ve geliştirmeye hazırız." yorumunu yaptı.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin olarak açıklamalar yaptı. Erdoğan, NATO içinde ABD’den sonraki en büyük ikinci orduya sahip olan Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir.Yakın bölgemizde son 10 yılda yaşanan hadiseler karşısında NATO'nun güvenilir şemsiye konumunu yeteri kadar sergileyemediği, bir gerçektir." dedi.

"NATO, nice can yakıcı meselede kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"NATO, nice can yakıcı meselede kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır. NATO, 2030 sürecini önemli görüyoruz. Kimi NATO ülkelerinin kapıldığını gördüğümüz iyi terörist, kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış, tehlikeli ve çarpık bir anlayışı yansıttığını açıkça ifade ettik. DEAŞ'a karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini hatırlattık.

"Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi dahi oldukça güç"

NATO Zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık. Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür.

Bu çerçevede Litvanya Cumhurbaşkanı, Letonya Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Başkanı, Almanya Şansölyesi, İspanya Başbakanı, Hollanda, Yunanistan Başbakanı, ABD Başkanı ile bir araya geldik.

"Sayın Biden ile bundan sonraki iş birliğimiz konusunda verimli bir görüşme yaptık"

Sayın Macron, Miçotakis ve Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Biden ile bundan sonraki iş birliğimiz konusunda verimli bir görüşme yaptık.

"ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık"

ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı geliştirme ve maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmaya ve geliştirmeye hazırız.

TIKLAYIN | Erdoğan: ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık

Azerbaycan ziyareti

Azerbaycan'daki programlarımız için salı günü geç de olsak Bakü'ye ulaştık. Aliyev ile birlikte Şuşa şehrine hareket ettik. Heyet üyelerimizle birlikte Şuşa'ya birlikte giderken savaşın acılarını görme imkânımız oldu.

Çoğu Türkiye menşeli firmaların 5-6 ay gibi kısa bir sürede bizim Karadeniz bölgemize benzeyen zor bir coğrafyada başardıkları önemli işleri görünce ülkemiz adına gurur duydum. İşgalden kurtarılan tüm Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bölgenin asıl kimliğine yeniden kavuşturulacağı günler yakındır.

Azerbaycanlı muhacir kardeşlerimizin en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için biz de üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz.

Karabağ zaferinin Azerbaycan ve bölge için ne anlama geldiği önümüzdeki günlerde anlaşılacaktır. Bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşmasına en çok faydayı sağlayacaklardan biri önüne çıkan fırsatı değerlendirebilirse Ermenistan olacaktır.

Perşembe günü Antalya'da Güney Doğu Avrupa Bölgesi işbirliğini toplantısını gerçekleştirdik. Bu zirve örgütünün 25. yıl kuruluşu olması sebebiyle ayrıca anlamlıydı. Belgrad, Saray Bosna otoyolundan salgın ve göç meselesine kadar bir çok konuyu zirvede ele aldık. Üye ülkeler olarak aramızda bölgesel sahiplenme ilkeleri içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun üzerinde çalışıyoruz. Cuma günü ise ülkemizin uluslararası düzeyde Antalya Diploması forumuna katıldık. Foruma yoğun bir katılım oldu. 11 devlet ve hükümet başkanı 60'a yakın örgüt temsilcisi iş dünyasından isimler görüş alışverişinde bulundular. Salgın döneminde yaşananlar bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma ihtiyacı bu süreçte bir kez daha gündeme gelmiştir. Ülkemizle ilgili gündeme getirilen eksen tartışmalarının gerisinde diploması dilinin kimi çevrelerde yol açtığı hazımsızlık vardı. Bunun aksine doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi, en iyi olanı, en hakkaniyetli olanı sürdürmeye devam edeceğiz. Öncelik verdiğimiz coğrafyalarda kendimize yakışır mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Türkiye dünyada salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı olmuştur"

Türkiye dünyada salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı olmuştur. Hükümet olarak tedbirlerden etkilenen kesimlerin yükü hayata geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleriyle azalttık.

"Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz"

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaştı. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumdayız.

Yeni normalleşme kararları

Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir."