Erdoğan: ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmelerine ilişkin olarak, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmaya ve geliştirmeye hazırız." açıklamasını yaptı.

"Sayın Biden ile bundan sonraki iş birliğimiz konusunda verimli bir görüşme yaptık"

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Macron, Miçotakis ve Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Biden ile bundan sonraki iş birliğimiz konusunda verimli bir görüşme yaptık" dedi.

"ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmaya ve geliştirmeye hazırız"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı geliştirme ve maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmaya ve geliştirmeye hazırız."

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