ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama: Pozitif ve üretken bir görüşme oldu

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi sonra yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Pozitif ve üretken bir görüşme oldu. Birçok konuda nasıl ilerleyeceğimiz konusunda anlaştık. İki ülkenin geniş gündemleri var. Ekiplerimiz konuşmaya devam edecek. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Pozitif ve üretken bir görüşme oldu. Birçok konuda nasıl ilerleyeceğimiz konusunda anlaştık. İki ülkenin geniş gündemleri var. Ekiplerimiz konuşmaya devam edecek. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim.

"Amerika tekrar geri döndü. Rusya’nın ortak güvenliğimize tehditinden bahsettik. Üç tane Baltık ülkesinin liderleriyle görüştüm. Rusya’yla bir çatışma aramıyoruz ancak Rusya zararlı faaliyetlerini devam ettirirse mukabelede bulunuruz. Müttefikler olarak Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda konuştuk. Silahlanmanın kontrol edilmesi, stratejik istikrar konusunda fikir birliği vardı.

"Afganistan’dan askerlerimiz geri dönecek. Afgan halkına diplomatik, ekonomik ve insani desteğimiz devam edecek. Terörle mücadele çabaları devam etmeli ve Afganistan tekrar güvenli bir alana dönüşmeli. İttifak olarak çok mutluyum ki geniş bir plan ortaya koyduk.

"NATO 2030 gündemi üzerine konuştuk ve bu gündemi kaynaklarla destekleyeceğiz. NATO en son 2010’da böyle bir stratejik plan ortaya koydu. Çin’in ortak güvenliğimize sunduğu stratejik zorluklardan bahsettik. Kritik altyapılarımızdan bahsettik. Demokratik ortaklarımızla iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Siber güvenlik politikasından bahsettik. Son 7 yıldır hem devlet hem devlet dışı aktörlerden gelen tehditlerle mücadele edebilmek için. İklim güvenliği eylem planı üzerine konuştuk. Güvenlik risklerine adapte olurken iklim değişikliğiyle mücadele de çok önemli bir unsur.

"Ortak misyonlarımızdan ve demokrasilerimizin gücünün artırılmasından bahsettik.Demokrasi her ne kadar belli zorluklarla karşılaşsa da insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilir. Popülizm için bölmeye çalışanlara karşı durmalıyız. Bağımsız yargılarımızı ve basını korumaya devam etmeliyiz. Bunların hepsi gündemin içindeydi. Bu şekilde ittifakımız içinde bulunduğumuz günün zorluklarıyla başa çıkabilir. Daha hızlı ve başarılı şekilde hareket etmeye mecburuz."

Biden, açıklamalarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"NATO üyesi olan bütün liderler bana teşekkür ettiler Putin'le görüşme ayarladığım için. Belki 10 ya da 12 liderle görüştüm ve mutlu olduklarını söylediler. Basında Putin'le erken görüştüğümü düşünenler olmuştu ancak konuştuğum liderlere baktığımda konuştuğum herkes doğru bir zaman olduğunu söylüyordu. Herhangi bir çekince görmedim."

" (Putin'e 'Katil' ifadelerini kullandığında Putin'in gülerek yanıt vermesine güldü) Ben de gülüyorum. Bu soru bana sorulduğunda dürüstçe yanıt verdim. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum yaklaşmakta olan toplantı konusunda."

"Daha önce de söylediğim gibi, insanlar ben bir şey söylediğimde bana güveniyorlar. Verdiğim taahhütleri yerine getireceğimi düşünüyorlar. Kimseye tutamayacağım bir söz vermiyorum. Pek çok insan, benim G7 toplantısına gitmemin bir heyecan yaratmayacağını düşünüyordu. Ama ben böyle düşünmüyorum. Benim NATO ya da G7'de muhattap olduğum liderler bizim yakın geçmişimizi bilen liderler ve halkın çoğunun ne düşündüğünü bilen kişiler. Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmamız değil, onurlu bir halk olmamız. Çok istatistiğe girmek istemiyorum çünkü istatistikler de bazen yalan söyler derler. Şunu söyleyebilirim, Cumhuriyetçi Parti'nin rakamları azaldı ve lider kadrosu bölündü. Trump kanadı partinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Yine de Amerikan halkına göre bir azınlık. Trump'ın popülizminin sonucu maalesef yaşandı. Bu hayal kırıklığı."