Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini bugün, NATO zirvesi kapsamında gerçekleşti.

NATO Liderler Zirvesi öncesi sohbet ederken görüntülenen iki lider, ABD-Türkiye arasındaki kritik gündemlerin ele alınacağı ikili görüşmeye başladı.

ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Suriye ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifini de Erdoğan'la görüşeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, dün Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımasının da gündeme geleceğini söylemişti. Görüşmede savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konuların olduğunu belirten Erdoğan, "F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı" ifadelerini kullanmıştı.