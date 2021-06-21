Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'müzik yasağı' tepkisi: Ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok." diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tepki vererek, "Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?" dedi.

Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda 1 Temmuz itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılacağını açıklarken müzik yasağının 24.00'e çekildiğini duyurdu.

Sosyal medyada Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver. Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor"

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