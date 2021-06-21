Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok

Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını ifade ederken "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu;

"Müzikle ilgili sınırlamayı 00.00’a çekiyoruz, kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok."

TIKLAYIN - 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat ve toplu taşımalardaki sınırlamalar kaldırıldı