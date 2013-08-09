T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlker Başbuğ'un rütbeleri alınacak mı?

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ergenekon davasında ömür boyu hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un rütbelerinin geri alınacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi

09 Ağustos 2013 18:42

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ konusunda mevzuatın uygulanacağını belirterek, "Eğer mahkum olursa o mahkumiyetin neticesi rütbelerinin alınacağı hükmü vardır. Bu hüküm mevcut olduğu sürece uygulanacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AKP il Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katılmak üzere bugün karayolu ile Sivas’a geldi. İl girişinde Vali Zübeyir Kemelek, AKP  Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Ali Taş ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, daha sonra İnönü Konağı’na geçerek partililer ile bayramlaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Beyrut’ta kaçırılan Türk pilotları ile ilgili olayı duyduğunu ancak, henüz kendisine bir bilgi gelmediğini söyledi. Bakan Yılmaz, "Beyrut’ta kaçırılan pilotlarla ilgili bilgi alırsam gün içerisinde gerekenleri söylerim" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ergenekon davasında ömür boyu hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un rütbelerinin geri alınacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

 

'Hizmet için teşekkür ediyoruz'

 

Bir gemide bulunan 100 kişinin suçlu, 1 kişinin ise suçsuz olabileceğini ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "İşte o suçsuzdan dolayı o gemiye hiçbir zarar veremezsin. Yani burada şunu yapamazsın ya 99 dokuz kişi suçlu; 1 kişi de suçsuz olabilir veya ’Kurunun yanında yaş da yansın’ diyemeyiz. Bizim inancımızda tek 1 masumun bile hakkının korumak, gözetmek bize aittir. O masum zarar görürse adalet terazisi sarsılır. Öyle mi oldu şimdi? Yok daha öyle demiyoruz. Ne zaman diyeceğiz? Gerekçeli kararı görelim. Yargıtay incelemesinden geçsin, ondan sonra millet vicdanı en doğru kararı verecektir. Ben umutluyum. İnşallah daha iyi oyacaktır. Bu ülkeye herkes hizmet etmiştir. Buna İlker Başbuğ da dahildir. Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ancak, buradaki söz konusu ülkemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı değildir. Görevi yaparken görevin dışındaki farklı hususlarla hukuk dışına çıkıldı mı diye. Ama umut ederiz ki herkesin içerisine bir adaletli hüküm ile ulaşılır. Onun için milletimizin biraz daha sabırlı olması gerekir."

 

'Rütbeleri alınır'

 

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un rütbesinin alınması ile ilgili bir soru üzerine ise Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Mevcut kanunda mevzuatta, ’Eğer mahkum olursa o mahkumiyetin neticesi rütbelerinin alınacağı’ hükmü vardır. Bundan dolayı bu oluyor. Bu sadece burada değil yurt dışındaki ülkelerde de var. Geçmişte de böyle oldu. Daha önce bir Deniz Kuvvetleri Komutanı bir yolsuzluktan dolayı mahkum oldu. Rütbeleri alındı. Sonuçta bu da bir hüküm. Mevcut mevzuatta var. Bu hüküm mevcut olduğu sürece uygulanacaktır. Yok eğer bu hükümden toplum bir rahatsızlık duyarsa o halde bu hükmün de kaldırılması lazım. Ama şu anki mevcut mevzuat bunu gerektiriyor."

 

ETİKETLER

ilker başbuğrütbeleralınacakeski genel kurmay başkanı

İlgili Haberler

İlker Başbuğ: Ne yapacaksanız yapın, burdayım

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ergenekon davasının görüldüğü duruşmada hâkime, hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yaptı

İlker Başbuğ şiir yazdı: Bugünü yaşa her dakikasını içercesine

Ergenekon davası kapsamında müebbet hapsi istenen İlker Başbuğ cezaevinde ilk şiirini yazdı

İlker Başbuğ'dan Ergenekon davası kararına saatler kala mesaj

Ergenekon kararına saatler kala Twitter üzerinden açıklama yapan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Böyle bir ortam sıkıyönetim dönemlerinde bile görülmemiştir

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un rütbesi sökülebilir

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Ergenekon’da aldığı ceza Yargıtay’da onanırsa, rütbesi sökülecek

İlker Başbuğ'un rütbesi ve kılıcı geri alınacak mı?

Ergenekon davasından yargılanan eski Genelkurmay Başbuğ'un 'müebbet hapis' cezası almasının ardından rütbesinin söküleceği ve harbiye kılıcının alınacağı tartışmasına yanıt geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24