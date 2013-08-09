İlker Başbuğ'un rütbeleri alınacak mı?

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ konusunda mevzuatın uygulanacağını belirterek, "Eğer mahkum olursa o mahkumiyetin neticesi rütbelerinin alınacağı hükmü vardır. Bu hüküm mevcut olduğu sürece uygulanacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AKP il Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katılmak üzere bugün karayolu ile Sivas’a geldi. İl girişinde Vali Zübeyir Kemelek, AKP Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Ali Taş ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, daha sonra İnönü Konağı’na geçerek partililer ile bayramlaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Beyrut’ta kaçırılan Türk pilotları ile ilgili olayı duyduğunu ancak, henüz kendisine bir bilgi gelmediğini söyledi. Bakan Yılmaz, "Beyrut’ta kaçırılan pilotlarla ilgili bilgi alırsam gün içerisinde gerekenleri söylerim" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ergenekon davasında ömür boyu hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un rütbelerinin geri alınacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

'Hizmet için teşekkür ediyoruz'

Bir gemide bulunan 100 kişinin suçlu, 1 kişinin ise suçsuz olabileceğini ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "İşte o suçsuzdan dolayı o gemiye hiçbir zarar veremezsin. Yani burada şunu yapamazsın ya 99 dokuz kişi suçlu; 1 kişi de suçsuz olabilir veya ’Kurunun yanında yaş da yansın’ diyemeyiz. Bizim inancımızda tek 1 masumun bile hakkının korumak, gözetmek bize aittir. O masum zarar görürse adalet terazisi sarsılır. Öyle mi oldu şimdi? Yok daha öyle demiyoruz. Ne zaman diyeceğiz? Gerekçeli kararı görelim. Yargıtay incelemesinden geçsin, ondan sonra millet vicdanı en doğru kararı verecektir. Ben umutluyum. İnşallah daha iyi oyacaktır. Bu ülkeye herkes hizmet etmiştir. Buna İlker Başbuğ da dahildir. Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ancak, buradaki söz konusu ülkemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı değildir. Görevi yaparken görevin dışındaki farklı hususlarla hukuk dışına çıkıldı mı diye. Ama umut ederiz ki herkesin içerisine bir adaletli hüküm ile ulaşılır. Onun için milletimizin biraz daha sabırlı olması gerekir."

'Rütbeleri alınır'

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un rütbesinin alınması ile ilgili bir soru üzerine ise Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Mevcut kanunda mevzuatta, ’Eğer mahkum olursa o mahkumiyetin neticesi rütbelerinin alınacağı’ hükmü vardır. Bundan dolayı bu oluyor. Bu sadece burada değil yurt dışındaki ülkelerde de var. Geçmişte de böyle oldu. Daha önce bir Deniz Kuvvetleri Komutanı bir yolsuzluktan dolayı mahkum oldu. Rütbeleri alındı. Sonuçta bu da bir hüküm. Mevcut mevzuatta var. Bu hüküm mevcut olduğu sürece uygulanacaktır. Yok eğer bu hükümden toplum bir rahatsızlık duyarsa o halde bu hükmün de kaldırılması lazım. Ama şu anki mevcut mevzuat bunu gerektiriyor."