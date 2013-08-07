İlker Başbuğ'un rütbesi ve kılıcı geri alınacak mı?

Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ hakkında kesin hüküm verilmesi halinde, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağına emekli askeri hakim Ali Fahir Kayacan açıklık getirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'a konuşan Kayacan, “Emekli bir orgeneralin kesin hüküm durumunda ‘rütbesi sökülür, normal er durumuna düşer’ gibi yorum ve değerlendirmeler çok yanlış. Askerlikten emekli olmuş ve sivil hayata geçmiş bir kişinin rütbesi olur mu ki, rütbe sökeceksiniz? Bundan dolayı ‘rütbesi sökülecek’ gibi bir tanımlama doğru değil.

Emekli bir general veya amiralle ilgili tüm yargı süreci tamamlanıp, kesin hüküme varılırsa önce emekli general veya amiral olduğuna dair kendisine verilmiş olan ‘emekli kimlik kartı’ alınır.

Kılıcı kendi mülkü

Böylece orduevlerine girme ve hizmetlerinden yararlanma durumu ortadan kalkar. Silah taşıma hakkı, silah bulundurma hakkına dönüştürülür. Harbiye mezuniyetinde kuşandığıı kılıç kişinin kendi mülküdür, geri alınması gibi bir şey söz konusu değildir. Maaşında hiçbir değişiklik olmaz. Kesin hükümden sonra normal emekli bir vatandaş durumuna düşer.” dedi.