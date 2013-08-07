T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlker Başbuğ'un rütbesi ve kılıcı geri alınacak mı?

Ergenekon davasından yargılanan eski Genelkurmay Başbuğ'un 'müebbet hapis' cezası almasının ardından rütbesinin söküleceği ve harbiye kılıcının alınacağı tartışmasına yanıt geldi

07 Ağustos 2013 13:17

 

Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ hakkında kesin hüküm verilmesi halinde, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağına emekli askeri hakim Ali Fahir Kayacan açıklık getirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'a konuşan Kayacan, “Emekli bir orgeneralin kesin hüküm durumunda ‘rütbesi sökülür, normal er durumuna düşer’ gibi yorum ve değerlendirmeler çok yanlış. Askerlikten emekli olmuş ve sivil hayata geçmiş bir kişinin rütbesi olur mu ki, rütbe sökeceksiniz? Bundan dolayı ‘rütbesi sökülecek’ gibi bir tanımlama doğru değil.

Emekli bir general veya amiralle ilgili tüm yargı süreci tamamlanıp, kesin hüküme varılırsa önce emekli general veya amiral olduğuna dair kendisine verilmiş olan ‘emekli kimlik kartı’ alınır.

 

Kılıcı kendi mülkü

 

Böylece orduevlerine girme ve hizmetlerinden yararlanma durumu ortadan kalkar. Silah taşıma hakkı, silah bulundurma hakkına dönüştürülür. Harbiye mezuniyetinde kuşandığıı kılıç kişinin kendi mülküdür, geri alınması gibi bir şey söz konusu değildir. Maaşında hiçbir değişiklik olmaz. Kesin hükümden sonra normal emekli bir vatandaş durumuna düşer.” dedi.

 

ETİKETLER

ilker başbuğrutbeharbiye kılıcıergenekon davasımüebbet

İlgili Haberler

Ergenekon kararına davanın savcılarından itiraz

Savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Mehmet Murat Dalkuş imzalı itiraz dilekçesinde, sunulan mütaalanın altında kalan cezalara itiraz edildiği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24