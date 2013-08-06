Ergenekon kararına davanın savcılarından itiraz

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dün kararın açıklanmasının ardından davanın 3 savcısı mahkemeye kısa itiraz dilekçelerini sundu.

Selahattin Günday'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Mehmet Murat Dalkuş imzalı dilekçede, sunulan mütaalanın altında kalan cezalara itiraz edildiği belirtildi. Savcılık itiraz gerekçelerini ise, mahkemenin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından sunacağını bildirdi.

Mahkemenin 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Mehmet Haberal’a savcılık mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilmişti. 34 yıl 8 ay ceza verilen Mustafa Balbay’a da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti. Savcılık İlker Başbuğ hakkında da ağırlaştırımış müebbet hapis cezası istemişti.