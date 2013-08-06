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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un rütbesi sökülebilir

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Ergenekon’da aldığı ceza Yargıtay’da onanırsa, rütbesi sökülecek

06 Ağustos 2013 12:10

 

İlker Başbuğ, cezası Yargıtay tarafından onanırsa, Rüştü Erdelhun’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde Genelkurmay Başkanı düzeyinde rütbesi sökülen ikinci komutan olacak.

Ergenekon’dan çıkan hapis cezaları Yargıtay tarafından onaylanırsa, muvazzaf ve emekli personel, er statüsüne düşecek. Emekli general ve amirallerin rütbeleri sökülecek, madalya ve nişanları geri alınacak. Muvazzaf askerlere er iaşesi verilecek. Tutuklu muvazzaf askerler ancak hizmet eri tazminatından yararlanabilecek.

 

Emekli maaşı ödenecek

 

Bu kapsamda hapis cezası alınan muvazzaf personelin ailelerine, talep etmeleri halinde doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek yardımı yapılacak.

Ancak hizmet süresini dolduran general ve amirallerin kararın kesinleşmesinden sonra emeklilik için başvurma hakları bulunuyor.

Eğer bu komutanlar emeklilik talebinde bulunurlarsa hiçbir tazminat ödemeden hizmet süresini doldurdukları için emekli olabilecek ve emekli maaşlarını alabilecekler.

 

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