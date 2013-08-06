Başbuğ'dan karara ilk yorum: Hak hiçbir zaman yerde kalmaz

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Twitter hesabı üzerinden Ergenekon Davası'nın karar duruşmasının ardından ilk açıklamasını yaptı

DHa'nın haberine göre, kararın açıklanmasının ardından Başbuğ'un söz konusu hesabından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle herkese destek mesajlarından dolayı teşekkür ederiz, unutulmasın ki ilahi adalet vardır. Hak hiçbir zaman yerde kalmaz".

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bugünkü karar duruşmasında "darbeye teşşebüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.