Ergenekon davasında ceza alanlar ne kadar hapis yatacak?

Darbe ve hükümete müdahale planı iddialarının odağına oturduğu Ergenekon davasında beklenen karar açıklandı. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim "müebbet", İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu bazı isimler de "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezalarına çarptırıldılar. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a verilen ceza da 34 yıl 8 ay ağır hapis oldu. Ancak Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'a göre, cezaevinde geçirilecek süreler mahkeme kararına yansıyandan biraz daha düşük olacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı, önce Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın, yerel mahkeme gibi, "Ergenekon silahlı terör örgütü" varlığını kabul etmesi ve cezaları onaması durumunda karar kesinleşecek. Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek isteyen sanıkların, Yargıtay'da kesinleşme aşamasından sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak "iç hukuk yollarını tüketmeleri" gerekecek.

Yargıtay İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını tamamen bozarsa dava yeniden görülecek, kısmen bozarsa, dava hakkındaki karar bozulan sanıklarla sınırlı olmak üzere yeniden görülecek.

Kim, ne kadar cezaevinde kalacak?

Sanıklara verilen cezanın Yargıtay'da onanması halinde, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" alanlar, izleyen süreçte parlamento yeni bir yasayla herhangi bir indirime veya affa gitmezse toplam 36 yıl cezaevinde kalacaklar. "Müebbet hapis" cezası alanlar da toplam 30 yıl cezaevinda kalacaklar.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almayanlar, kararın Yargıtay aşamasında kesinleşmesi durumunda, kendilerine verilen cezanın dörtte üçünü cezaevinde geçirecekler.

Mahkemede verilen cezaları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre hesaplayan Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'deki haberine göre, kararın kesinleşmesi durumunda bazı isimlere mahkemede verilen cezalar ile cezaevinde geçirecekleri toplam süreler şöyle olacak:

- İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 34 yıl 4 ay hapis cezası: En fazla 40 yıl cezaevinde kalacak.

- Danıştay baskınını yapan Alparslan Aslan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezası: En fazla 40 yıl yatacak.

- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ müebbet: 30 yıl cezaevinde kalacak.

- Gazeteci Mustafa Balbay 34 yıl 8 ay: Toplam 25 yıl 6 ay cezaevinde kalacak.

- Sendikacı, eski Türk Metal Genel Başkanı Mustafa Özbek müebbet: 30 yıl cezaevinde kalacak.

- Emekli Orgeneral Şener Eruygur ağırlaştırılmış müebbet: 36 yıl cezaevinde kalacak.

- Gazeteci Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet: Toplam 36 yıl cezaevinde kalacak.

- Emekli Orgeneral Hurşit Tolon müebbet: 30 yıl cezaevinde kalacak.

- Emekli Orgeneral Hasan Iğsız müebbet: 30 yıl cezaevinde kalacak.

- Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler müebbet: 30 yıl cezaevinde kalacak.