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Ergenekon davasında ceza yağdı

Ergenekon davasının karar duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında kararlarını açıklandı

05 Ağustos 2013 16:26

Darbe ve hükümete müdahale girişimleri ile aynı amaçla toplumsal/siyasal kaos ve kargaşa çıkarma iddialarının soruşturulduğu Ergenekon davasında beklenen kararlar açıklandı.
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon silahlı terör örgütü"nün varlığına hükmetti ve bu örgüt adına eylem yaptığına kanaat getirdiği sanıkları ağır hapis cezalarına çarptırdı. Cumhuriyet tarihinde sivil mahkemede yargılanan ilk Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezası verildi. ilk Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Şener Eruygur da müebbet hapis cezası aldı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski Yeni Parti Genel Başkanı ve gazeteci Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet, gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Haziran 2007'de Ümraniye'deki evinde el bombaları bulunan ve bu yönüyle Ergenekon operasyonu ve davası açısından “milat” isimlerden biri olarak kabul edilen emekli astsubay Oktay Yıldırım 33 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Balyoz" ile birlikte Cumhuriyet tarihinde darbe ve hükümete müdahale girişimi iddialarının sivil yargıda ele alındığı ilk dava olan Ergenekon'da yerel mahkeme kararını açıkladı. Soruşturması altı yıl önce Ümraniye'de bir eve yapılan baskınla başlayan ve 66'sı tutuklu 275 sanığın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada önce 21 kişi hakkında verilen beraat kararı açıklandı. Tutuklu sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı.

Suçlamaların odağında "Ergenekon silahlı terör örgütünü kurmak ve üye olmak" iddiasının bulunduğu tarihi davanın karar duruşması Silivri'deki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12:15'te başladı. Ergenekon'da saat 12:00 olduğunda karar duruşması için sanıklar salona alındı. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, izleyici bölümünde bulunan milletvekillerinin alkışları arasında salona girdi. Tutuklu sanık Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Türk bayrağı açtı.

 

 

‘Sıcak bir sonbahar geliyor’

 

 

Salona giren Balbay, "Biz, kendimizi halkın adaletine teslim ediyoruz, bizi bugün halktan kopardılar, ama başaramayacaklar. Sıcak bir sonbahar geliyor, herkes hazırlansın. Bugün verilecek hüküm, mahkemenin hükmüdür, biz bunu kabul etmiyoruz. Artık halkına karşı miting düzenleyen bir iktidar var. Şu anda kendi yarattıkları korkudan korkuyorlar. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hükümet ve Anayasa Mahkemesi, hukuku katletmektedir. Biz 4-5 yılda nasıl direniyorsak, öyle direnmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, artık gelecek bizimdir. Mahkemenin hükmünü kabul etmiyoruz" diye seslendi. Bu sırada salondan, "Her yer Silivri. Her yer taarruz" sloganları atıldı.

 

 

Jandarma Gülşah Balbay'ı çıkarmaya çalıştı

 

 

İzleyici sırasında bulunan Gülşah Balbay eşi Mustafa Balbay'a "Karar ne çıkarsa çıkarsa çıksın yanındayız" diye seslendi. Bunu fark eden jandarma görevlileri, Gülşah Balbay'ın salonun dışına çıkmasını istedi. Bu duruma tepki gösteren aralarında Muharrem İnce ve Ali Köktürk'ün de bulunduğu CHP'li milletvekilleri, Gülşah Balbay'ı salonun arka kısmına aldı. Bu sırada bir astsubay CHP'li milletvekillerine , "Burayı hep sen karıştırıyorsun. Gerginlik çıkartıyorsun. Bunu bilerek mi yapıyorsun" diye bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine astsubay salondan ayrıldı. Gülşah Balbay'ı, CHP milletvekillerinin kartsız şekilde salona soktuğu öğrenildi.

Bu arada avukat Celal Ülgen'in de aralarında bulunduğu bazı avukatlar, tutuklu sanıklar ile avukatlar arasında  görev yapan jandarmayı protesto ederek masaların üzerine çıktı.
 
 
Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, saat 13:00 sıralarında kararı açıklamaya başladı. Beraat kararlarının duyurusu ile başlayan duruşmadaki kararların açıklanması düşük cezalardan ağır cezalara doğru bir seyir izledi.
 
 

Başbuğ salonu terk etti

 

 

Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kendisi hakkındaki müebbet hapis kararının açıklanmasının ardından salonu terk etti. Öte yandan, JİTEM'in kurucusu olduğu öne sürülen emekli Albay Arif Doğan, 47 yıl 3 hapis cezasına çarptırılmasının arından karara çığlık atarak tepki gösterdi. Doğan'ın "Asın beni" diye bağırdığı öğrenildi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de karara çığlık atarak tepki gösterdi. Perinçek salonu terk etmek istedi; ancak jandarma buna izin vermedi.

Sanık yakınlarının da alınmadığı duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan kararlar şöyle:

 

21 sanığa beraat 

 

Beraat eden sanıklar arasında 2007’de Ümraniye’de 27 el bombasının bulunduğu evde bir süre kiracı olarak kalan Ali Yiğit, gazeteci Caner Taşpınar, Salih Kunter ve Danıştay saldırısı sanığı Süleyman Esen de yer aldı. Aralarında eski İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ile eski AKP milletvekili Turan Çömez'in de bulunduğu firari sanıkların dosyaları ise ayrıldı... Ölen sanıklar hakkındaki davalar da düştü...

 

 

 

İşte cezalar

 

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük: İki kez ağırlaştırılmış müebbet + 99 yıl hapis

Alparslan Aslan: (Danıştay saldırganı) İki kez ağırlaştırılmış müebbet

Emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin: İki kez ağırlaştırılmış müebbet

* Gazeteci Tuncay Özkan: Ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı bir davadan 15 yıl hapis

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Deniz Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek: Ağırlaştırılmış müebbet

* Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler: Ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon: Ağırlaştırılmış müebbet

* Emekli Albay Fikri Karadağ: Ağırlaştırılmış müebbet

* Avukat Kerim Kerinçsiz: Ağırlaştırılmış büebbet

* Emekli albay Fuat Selvi: Ağırlaştırılmış müebbet

* Emekli Albay Hasan Ataman Yıldırım: Ağırlaştırılmış müebbet

* Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Müebbet

Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur: Müebbet 

* Eski 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız: Müebbet

* Sendikacı Mustafa Özbek: Müebbet

* Türk Ortodoks Kilisesi sözcüsü Sevgi Erenerol: Müebbet

* Eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin: 49 yıl 4 ay

* Yarbay Mustafa Sönmez: 49 yıl 2 ay

Emekli Albay Arif Doğan: 47 yıl 3 ay hapis 

* Emekli Binbaşı Fikret Emek 41 yıl 4 ay

Gazeteci CHP Milletvekili Mustafa Balbay: 34 yıl 8 ay

* Ümraniye'deki evinde el bombaları bulunan emekli astsubay Oktay Yıldırım: 33 yıl 10 ay

* Yazar Ergün Poyraz: 29 yıl 4 ay

* Emekli albay Hasan Atilla Uğur: 29 yıl 3 ay

* İsmail Yıldız: 28 yıl 4 ay

* Avukat Serdar Öztürk: 25 yıl 6 ay

* Emekli albay Levent Göktaş 23 yıl 9 ay

* Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu: 23 yıl

* Yazar Yalçın Küçük 22 yıl 6 ay

* Emekli albay Levent Ersöz: 22 yıl 6 ay

* Ümraniye'de 27 el bombasının ele geçirildiği gecekondunun sahibi Emekli Astsubay Mehmet Demirtaş 22 yıl

* İşçi Partisi yöneticisi Hikmet Çiçek 21 yıl 9 ay

* Emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu 20 yıl 6 ay

* Avukat Nusret Senem 20 yıl 3 ay

Mehmet Zekeriya Öztürk 19 yıl 6 ay

* Gazeteci Ünal İnanç 19 yıl

* İşçi Partisi yöneticisi Adnan Akfırat 19 yıl

* Cumhuriyet Gazetesi'ne molotoflu saldırıda adı geçen Bedir Şinal: 18 yıl 8 ay

Boğaç Kaan Murathan 17 yıl

* Eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım 16 yıl 10 ay

Mehmet Ali Çelebi 16 yıl 6 ay

* Kuvayı Milliye Derneği Özel Büro Sorumlusu Ergun Erkut Ersoy 15 yıl 15 gün

* İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever 15 yıl 

* İbrahim Özcan: 14 yıl 8 ay

* Mustafa Koç: 14 yıl 2 ay

* Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan 14 yıl 

* Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz: 13 yıl 11 ay

* CHP Milletvekili Sinan Aygün:13 yıl 6 ay

* Behiç Gürcihan: 13 yıl 5 ay

* İşçi Partisi'nin avukatlarından Emcet Olcaytu 13 yıl 2 ay

* Eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç: 13 yıl 2 ay 

CHP Milletvekili Prof. Mehmet Haberal: 12 yıl 6 ay

* Metin Şükrü: 12 yıl 6 ay

Bekir Öztürk 12 yıl

* Muhammed Yüce: 12 yıl

* İşçi Partisi yöneticisi Hayrettin Ertekin 12 yıl

* Akın Birdal suikastinin azmettiricisi, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay 12 yıl

* Ertaç Giray: 11 yıl 8 ay

* Tunç Akkoç: 11 yıl 6 ay

Fatma Cengiz 11 yıl

* Hayati Özcan: 10 yıl 11 ay

* Hamza Demir: 10 yıl 6 ay

* Türkiye Gençlik Birliği Kurucu Genel Başkanı Adnan Türkkan: 10 yıl 6 ay

* Mehmet Bedri Gültekin: 10 yıl 6 ay

* Mahmut Özgür: 10 yıl 6 ay

* Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan 10 yıl

* Hüseyin Vural: 10 yıl

* Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran 10 yıl

* Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay 10 yıl

* Eski Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz 10 yıl

Sedat Peker: 10 yıl

* Hüseyin Görüm: 10 yıl

* Hüseyin Gazi Oğur: 10 yıl

* "İnternet Andıcı Davası" sanıklarından emekli Tuğamiral Alaaddin Sevim 10 yıl

* Tümgeneral Hıfzı Çubuklu 9 yıl 6 ay 

* İlyas Çınar: 9 yıl 3 ay

* Prof. Dr. Erol Manisalı 9 yıl

* Erkan Önsel: 9 yıl
* İP Genel Başkan Yardımcısı Turan Özlü 9 yıl
* Danıştay sanığı Osman Yıldırım 8 yıl 9 ay
* Zafer Şen: 8 yıl 9 ay
* Teğmen Noyan Çalıkuşu: 8 yıl 6 ay
* Erkin Gönenç: 8 yıl 4 ay
* Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkın Pekin7 yıl 6 ay
* Emekli Orgeneral Kemal Yavuz: 7 yıl 6 ay
* Gazeteci Güler Kömürcü 7 yıl 6 ay 
* Emekli asker Erdal Şenel 7 yıl 6 ay

* Yusuf Tuncer: 7 yıl 6 ay

* Yusuf Ethem Akbulut: 7 yıl 6 ay

* Ufuk Büyükçelebi: 7 yıl 6 ay

* Mehmet Bozkurt: 7 yıl 3 ay

* Ayşe Asuman Özdemir: 7 yıl 3 ay

* Siyami Yalçın: 6 yıl 4 ay

* Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak 6 yıl 3 ay

* Gazeteci Adnan Bulut 6 yıl 3 ay

* Mahir Çayan Güngör: 6 yıl 3 ay

Özlem Usta 6 yıl 3 ay

* Kemal Şahin: 6 yıl 3 ay

* İlker Güven 6 yıl 3 ay

*Ayhan Atabek: 6 yıl 3 ay
* Kenan Öza:  4 yıl 7 ay
* Erkan Ayyıldız: 4 yıl 7 ay
* Yüksel Dilsiz: 4 yıl 4 ay
* Bora Ballı: 4 yıl 2 ay
* Adli Tıp Uzmanı Ümit Sayın: 4 yıl
* Anayasa Mahkemesi Üyesi Osman Paksüt'ün eşi tutuksuz sanık Ferda Paksüt 2 yıl 6 ay
* Eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan: 1 yıl 3 ay
 

 

 

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