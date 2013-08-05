Ergenekon davasında ceza yağdı

Darbe ve hükümete müdahale girişimleri ile aynı amaçla toplumsal/siyasal kaos ve kargaşa çıkarma iddialarının soruşturulduğu Ergenekon davasında beklenen kararlar açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon silahlı terör örgütü"nün varlığına hükmetti ve bu örgüt adına eylem yaptığına kanaat getirdiği sanıkları ağır hapis cezalarına çarptırdı. Cumhuriyet tarihinde sivil mahkemede yargılanan ilk Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezası verildi. ilk Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Şener Eruygur da müebbet hapis cezası aldı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski Yeni Parti Genel Başkanı ve gazeteci Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet, gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran 2007'de Ümraniye'deki evinde el bombaları bulunan ve bu yönüyle Ergenekon operasyonu ve davası açısından “milat” isimlerden biri olarak kabul edilen emekli astsubay Oktay Yıldırım 33 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Balyoz" ile birlikte Cumhuriyet tarihinde darbe ve hükümete müdahale girişimi iddialarının sivil yargıda ele alındığı ilk dava olan Ergenekon'da yerel mahkeme kararını açıkladı. Soruşturması altı yıl önce Ümraniye'de bir eve yapılan baskınla başlayan ve 66'sı tutuklu 275 sanığın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada önce 21 kişi hakkında verilen beraat kararı açıklandı. Tutuklu sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı. Suçlamaların odağında "Ergenekon silahlı terör örgütünü kurmak ve üye olmak" iddiasının bulunduğu tarihi davanın karar duruşması Silivri'deki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12:15'te başladı. Ergenekon'da saat 12:00 olduğunda karar duruşması için sanıklar salona alındı. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, izleyici bölümünde bulunan milletvekillerinin alkışları arasında salona girdi. Tutuklu sanık Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Türk bayrağı açtı. ‘Sıcak bir sonbahar geliyor’ Salona giren Balbay, "Biz, kendimizi halkın adaletine teslim ediyoruz, bizi bugün halktan kopardılar, ama başaramayacaklar. Sıcak bir sonbahar geliyor, herkes hazırlansın. Bugün verilecek hüküm, mahkemenin hükmüdür, biz bunu kabul etmiyoruz. Artık halkına karşı miting düzenleyen bir iktidar var. Şu anda kendi yarattıkları korkudan korkuyorlar. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hükümet ve Anayasa Mahkemesi, hukuku katletmektedir. Biz 4-5 yılda nasıl direniyorsak, öyle direnmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, artık gelecek bizimdir. Mahkemenin hükmünü kabul etmiyoruz" diye seslendi. Bu sırada salondan, "Her yer Silivri. Her yer taarruz" sloganları atıldı. Jandarma Gülşah Balbay'ı çıkarmaya çalıştı İzleyici sırasında bulunan Gülşah Balbay eşi Mustafa Balbay'a "Karar ne çıkarsa çıkarsa çıksın yanındayız" diye seslendi. Bunu fark eden jandarma görevlileri, Gülşah Balbay'ın salonun dışına çıkmasını istedi. Bu duruma tepki gösteren aralarında Muharrem İnce ve Ali Köktürk'ün de bulunduğu CHP'li milletvekilleri, Gülşah Balbay'ı salonun arka kısmına aldı. Bu sırada bir astsubay CHP'li milletvekillerine , "Burayı hep sen karıştırıyorsun. Gerginlik çıkartıyorsun. Bunu bilerek mi yapıyorsun" diye bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine astsubay salondan ayrıldı. Gülşah Balbay'ı, CHP milletvekillerinin kartsız şekilde salona soktuğu öğrenildi.

Bu arada avukat Celal Ülgen'in de aralarında bulunduğu bazı avukatlar, tutuklu sanıklar ile avukatlar arasında görev yapan jandarmayı protesto ederek masaların üzerine çıktı.

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, saat 13:00 sıralarında kararı açıklamaya başladı. Beraat kararlarının duyurusu ile başlayan duruşmadaki kararların açıklanması düşük cezalardan ağır cezalara doğru bir seyir izledi.