Ergenekon davasında kime, ne ceza isteniyor?

Karar duruşmasının bugün gerçekleştirileceği Ergenekon davasıyla ilgili mahkemeye sunulan esas hakkında mütalaaya göre, aralarında emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Doğu Perinçek'in de bulunduğu 64 sanığın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların da 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cazalandırılmaları isteniyor.

Ergenekon davasında istenen cezalar şöyle:

Eski Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgenaral Hasan Iğsız: "Hükümetin cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

1. Ordu eski Komutanı Emekli Orgeneral Hurşit Tolon: "Hükümetin cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: "Hükümetin cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

YAŞ eski üyesi Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler: "Hükümetin cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük: Tutuklu sanık emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz: ''Darbeye teşebbüs'' suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Jandarma eski Genel Komutanı Şener Eruygur: Hakkında ''darbeye teşebbüs'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Özel Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin: Davanın tutuklu sanıklarından eski Özel Herekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in TCK'nın 312/1'inci maddesinden cezalandırılması, sanığın akıl hastalığı nedeniyle cezasının 37.5 yıla indirilmesi talep edildi.

Yazar Yalçın Küçük: Odatv davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük'ün, TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz: TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay: Hakkında ''darbeye teşebbüs'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Gazeteci Tuncay Özkan: "Hükümetin cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

AKP İstanbul eski Milletvekili Emin Şirin: “Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: ''Darbeye teşebbüs'' suçlamasıyla Doğu Perinçek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu: TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Emekli Albay Dursun Çiçek: "Hükümetin cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu: İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Avukat Kemal Kerinçsiz: Hakkında TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal: Hakkında ''darbeye teşebbüs'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin: Hakkında ''darbeye teşebbüs'' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün: "Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Gazeteci Güler Kömürcü: “Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ali Yasak: “Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Sedat Peker: “Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ergenekon'da ağırlaştırılmış müebbet istenen diğer isimler

Alaettin Sevim, Alparslan Arslan, Bekir Öztürk, Cemal Gökçeoğlu, Cihandar Hasan Hanoğlu, Durmuş Ali Özoğlu, Emin Gürses, Ergün Poyraz, Erhan Timuroğlu, Erol Manisa, Ferit İlsever, Fuat Selvi, Ümit Sayın, Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur, Hayrettin Ertekin, Hayrullah Mahmut Özgür, Hıfzı Çubuklu, Hulusi Gülbahar, Hüseyin Görüm, İsmail Hakkı Pekin, İsmail Sağı, İsmail Yıldız, Kemal Aydın, Mehmet Eröz, Mehmet Fikri Karadağ, Mehmet Otuzbiroğlu, Muammer Karabulut, Muhittin Erdal Şenel, Murat Uslukılıç, Mustafa Yurtkuran, Mustafa Dönmez, Mustafa Koç, Ferit Bernay, Neriman Aydın, Oktay Yıldırım, Orhan Güçlü, Osman Yıldırım, Sedat Özüer, Serhan Bolluk, Sevgi Erenerol, Tekin Irşi, Yusuf Erikel, Ziya İlker Göktaş