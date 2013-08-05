Kılıçdaroğlu: Bu mahkemeler adalet dağıtmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li üç milletvekilinin de ceza aldığı "Ergenekon" kararlarına ilişkin, "Özel yetkili mahkemelerin verdiği kararlar; hukuken, siyaseten ve ahlaken meşru kararlar değildir. Bu mahkemelerin verdiği kararlar gayrimeşrudur" değerlendirmesi yaptı.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın 34 yıl 8 ay, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın 12 yıl 6 ay (Tahliye) ve CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün’ün 13 yıl 6 ay ceza aldığı mahkeme kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:



'Adalet dağıtamazlar'



"Demokrasilerde insanlar, siyasi otoriteye bağımlı özel yetkili mahkemelerde değil, bağımsız, hukukun üstünlüğüne inanan normal mahkemelerde yargılanırlar. Bu nedenle özel yetkili mahkemelerin verdiği kararlar; hukuken, siyaseten ve ahlaken meşru kararlar değildir. Bu mahkemelerin verdiği kararlar gayrimeşrudur. Bu mahkemeler adalet dağıtmaz. Çünkü bunlar adından da anlaşılacağı üzere özel yetkili mahkemelerdir. Bu mahkemeler siyasal gücün emrinde olan ve onun buyruklarını yerine getiren mahkemelerdir. ‘Hukukun üstünlüğü’ kavramı bu mahkemeler için geçerli değildir. Bu mahkemelerin temel işlevi 'üstünlerin hukukunu' yani siyasal iktidarın buyruklarını egemen kılmaktır.



Kılıçdaroğlu şaşkın ve üzgün



Öte yandan Ankara Milletvekili Aygün, Kılıçdaroğlu'yla genel merkezdeki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan moralimi bozmamam gerektiğini, arkamızda olduğunu beyan etti. Biraz oturduk, dertleştik. Kendisi de bu kadar çok cezaya şaşırmıştı, oldukça üzgün gördüm kendisini. Mehmet Haberal’ın tahliyesinden büyük mutluluk duydu ama içeride Sayın Balbay. Kendisi için de üzüntü duydu" bilgisini verdi.



'Allah onların yardımcısı olsun'



Aygün kendi durumuyla ilgili olarak ise, "Mühim olan yargılanma sürecinde aklanmak. Ama kamuoyunun vicdanında da aklanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunun vicdanında aklanırsak inşallah Allah'ın izniyle dava bitecek. 'Keşke biraz daha tahliye olsaydı, keşke bu kadar ceza yağmamış olsaydı’ diye düşünüyorum ama şuna da inanıyorum ki Yargıtay süreci, Balyoz davasında da bunu gördük, biraz daha ılımlı ve uyumlu geçiyor. İnşallah Yargıtay sürecinde de bu işten alnımızın akıyla, şahsım olarak söylüyorum çıkacağıma inanıyorum. Allah içerde kalanlara sabır versin, Allah onların yardımcısı olsun, onlar için bu akşam dua edeceğim" dedi.