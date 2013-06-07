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İlker Başbuğ: Ne yapacaksanız yapın, burdayım

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ergenekon davasının görüldüğü duruşmada hâkime, hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yaptı

07 Haziran 2013 21:44

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ yaptığı son savunmada, “Eğer devam eden davalarda 'suçlananların büyüdüğü', 'adaletin ise küçüldüğü' görülüyorsa; yetkililer bunlara 'sıradan olay' gibi bakamaz" dedi. Sözlerine devam eden Başbuğ, "Çıkar ilişkilerindeki dengeleri korumak için bu vahim durumu görmemekte ısrar edenler en azından vicdanen nasıl huzura kavuşabileceklerdir?” diye sordu. Böyle bir davanın sebebiyle hakim karşısına çıkmanın, cezaların en büyüğü olduğunu belirten İlker Başbuğ savunmasına, "Her zaman doğruların yanında olduğum ve hareket ettiğim için vicdanım rahattır. Gerçekleri bugün olmasa da tarih haykıracaktır. Tarih sussa, hakikat susmayacaktır" diye devam etti.

İlker Başbuğ savunmasında ayrıca, "Eğer, internet andıcı adlı sanal davanın asıl amacı Genelkurmay Başkanına yani bana ulaşmak ise, silah arkadaşlarımı bırakınız, gitsinler. Ne yapacaksanız, bana yapınız. Buradayım. Dimdik ayaktayım" diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 5 Ocak 2012'de İnternet andıcı soruşturmasında ifade verdikten sonra "Terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs" suçlarını işlediği iddiasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklanmıştı.

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