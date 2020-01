İlker Başbuğ şiir yazdı: Bugünü yaşa her dakikasını içercesine

Ergenekon davasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen ve tutukluğunun 18'nci ayını dolduran Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Silivri Cezaevi'nde şiir yazmaya başladı. İlker Başbuğ, "70 yaşımdaki ilk şiir denemem" dediği "Sevgi ve Acı" adlı şiirini, el yazısı ile kendine ait internet sitesinde yayınladı.

Hürriyet'in haberine göre, Ergenekon davasında son savunmasını 7 Haziran'da yapan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un "Sevgi ve Acı" adını taşıyan şiirinin tarihinin son savunmasının hemen ardından 8 Haziran tarihli olması da dikkati çekti.

İşte İlker Başbuğ'un o şiiri:

Sevgi ve Acı

Bugünü yaşa, her dakikasını içercesine, severcesine

Bugünü yaşa, her dakikasında acı çekercesine

Sevgi ve acının birbirlerini tamamladığını bilircesine

Yaşadığın her sevgi ve acı için, Allah'a dua edercesine

Hayatın bir varmış, bir yokmuş olduğunu düşlercesine

Yetmiş yaşında, ilk şiir denemesini yaptığına inanırcasına