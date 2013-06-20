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İlker Başbuğ şiir yazdı: Bugünü yaşa her dakikasını içercesine

Ergenekon davası kapsamında müebbet hapsi istenen İlker Başbuğ cezaevinde ilk şiirini yazdı

20 Haziran 2013 15:15

Ergenekon davasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen ve tutukluğunun 18'nci ayını dolduran Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Silivri Cezaevi'nde şiir yazmaya başladı. İlker Başbuğ, "70 yaşımdaki ilk şiir denemem" dediği "Sevgi ve Acı" adlı şiirini, el yazısı ile kendine ait internet sitesinde yayınladı.

Hürriyet'in haberine göre, Ergenekon davasında son savunmasını 7 Haziran'da yapan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un "Sevgi ve Acı" adını taşıyan şiirinin tarihinin son savunmasının hemen ardından 8 Haziran tarihli olması da dikkati çekti.

İşte İlker Başbuğ'un o şiiri:

Sevgi ve Acı

Bugünü yaşa, her dakikasını içercesine, severcesine
Bugünü yaşa, her dakikasında acı çekercesine
Sevgi ve acının birbirlerini tamamladığını bilircesine
Yaşadığın her sevgi ve acı için, Allah'a dua edercesine
Hayatın bir varmış, bir yokmuş olduğunu düşlercesine
Yetmiş yaşında, ilk şiir denemesini yaptığına inanırcasına 

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