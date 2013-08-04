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Politika

İlker Başbuğ'dan Ergenekon davası kararına saatler kala mesaj

Ergenekon kararına saatler kala Twitter üzerinden açıklama yapan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Böyle bir ortam sıkıyönetim dönemlerinde bile görülmemiştir

04 Ağustos 2013 21:09

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon kararına saatler kala konuştu. Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Başbuğ, "Böyle bir ortam sıkıyönetim dönemlerinde bile görülmemiş" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kararın açıklanmasına saatler kala Başbuğ'un söz konusu hesabından yapılan değerlendirmede öncelikle ailelere konulan duruşma yasağına değinildi ve şu görüşler savunuldu:

"Sıkıyönetim dönemlerinde bile görülmemiş, ailelerin dahi gelmesi yasaklanmış bir ortamda 'mahkeme' kararını açıklayacak. Peki niye? Çünkü aklı selim kimsenin itibar etmeyeceği bir mütalaa üzerinden karar verecekler. Çünkü kamu vicdanını rahatsız edeceklerini, masum insanların cezalandırılmasını kamunun kabul etmeyeceğini biliyorlar. Çünkü Türk Devleti ve Ordusu'nun şanlı tarihine bugüne kadar görülmemiş bir kara leke süreceklerini biliyorlar."

 

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