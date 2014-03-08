İlker Başbuğ, tutuklu askerlerin ailelerinin düzenlediği 'Sessiz Çığlık' eylemine katıldı

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak AYM'nin "hürriyet ve hak ihlaline" maruz kaldığı yönündeki kararının ardından tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Vardiya Bizde Platformu”nun Beşiktaş ilçesinde düzenlediği eyleme katıldı.

Başbuğ, tutuklu askerler için düzenlenen “Sessiz Çığlık” eylemine saat 13.00 sıralarında geldi. İlker Başbuğ’un gelişi sırasında kısa süreli bir izdiham yaşandı.

Özgürlüğün ilk gününde eyleme katılan Başbuğ, burada bir konuşma yaptı. MHP Milletvekili Engin Alan’ın tahliye edilmediğini vurgulayan Başbuğ, “Bu hepimizin ayıbıdır, TBMM’nin ayıbıdır” diye konuştu.

İlker Başbuğ’un konuşması, eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Şike davası kapsamında cezası onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da eyleme katılmıştı.

