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Erdoğan İlker Başbuğ'u telefonla aradı

Meclis Başkanı Cemil Çiçek İlker Başbuğ’u aradı

08 Mart 2014 00:34

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Cezaevi'nden çıkan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile telefonla görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bulunduğu sırada, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan'ın Başbuğ'a tahliyeden dolayı memnuniyetini dile getirdiği bilgisi edinildi.

 

Kılıçdaroğlu: Umarım bütün tutuklular serbest kalır

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da  eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u aradı. Kılıçdaroğlu İllker Başbuğ’un tahliyesini, “Demokrasi adına sevindim. Umarım en yakın sürede içeride bulunan bütün tutuklular serbest kalır” sözleri ile yorumladı.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek de İlker Başbuğ’u aradı. 

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