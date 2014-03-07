İlker Başbuğ'a tedbirli tahliye; yurt dışına çıkamayacak, karakola imza verecek

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararına uydu ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliyesine karar verdi. Karar, oybirliğiyle alındı. Başbuğ'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Başbuğ'un evine en yakın karakola imza verecek.

Başbuğ, 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, yaklaşık 23 aydır cezaevindeydi.



Başbuğ'un tahliye kararının gerekçesi

Başbuğ'un tahliye kararının gerekçesinde 'sabit ikamet sahibi oluşu, sosyal durumu, tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanıp davanın karara bağlanmış bulunması, tedbir niteliğindeki tutuklamadan beklenen gayenin elde edilmiş olması' deniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, şunları söyledi:

Biraz önce arkadaşlarım bana gözümüz aydın diyorlar. Ben içerdeki son masum insan çıkana kadar… 26 aydır süren bir hukuksuzluk dün AYM’nin kararıyla tespit edildi. Bugün de 20’nci Ağır Ceza’nın kararıyla şu an için ortadan kaldırıldı. Bu karar çok önemli. AYM kararı için de bunu söylemiştik. Maalesef 13’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin yarattığı hukuksuzluğu ancak bu şekilde ortadan kaldırabildik. İçeride çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla mağdur olmuş, mağdur edilmiş, insanlar var. Ümit ediyorum tez zamanda onların dosyaları, önce özgürlükleri iade edilmek suretiyle, sonra da beraat kararıyla çözülür.

Ben TSK’ya komutanlık yapmış bir insanın bu şekilde mağdur edilebileceğini hayatım boyunca tahmin etmezdim. Ancak birileri çıktı, asılsız düzmece delillerle mağduriyetler yarattılar. Bu ülkeye acı çektirdiler. Ben bu kadarın emsal bir karar olmasını, benzer şekilde mağdur edilmiş insanları da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.

Biraz önce AYM kararının gerekçeli kısmına da ulaştım. Bizim Yüce Divan’a ilişkin ilk günden beri söylediğimiz konunun da hukuken dikkate alınması gereken bir itiraz noktası olduğu 26 ay sonra ortaya kondu. Ben dün ortadan kaldırılan bu ÖYM’lerle mağdur edilmiş insanlara özgürlüklerinin iade edilmesini istiyorum.

Sayın Başbuğ üç saat sonra Silivri Cezaevi’nden çıkacak. Mahkeme çıkışında ne söylediyse, cezaevi çıkışında da bir şeyler söyleyeceğini tahmin ediyorum. ilk olarak eşine ilettim.