T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlker Başbuğ'a tedbirli tahliye; yurt dışına çıkamayacak, karakola imza verecek

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararına uydu ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliyesine karar verdi

07 Mart 2014 19:34

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararına uydu ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliyesine karar verdi. Karar, oybirliğiyle alındı. Başbuğ'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Başbuğ'un evine en yakın karakola imza verecek.

Başbuğ, 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, yaklaşık 23 aydır cezaevindeydi.
 

 

Başbuğ'un tahliye kararının gerekçesi

 

Başbuğ'un tahliye kararının gerekçesinde 'sabit ikamet sahibi oluşu, sosyal durumu, tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanıp davanın karara bağlanmış bulunması, tedbir niteliğindeki tutuklamadan beklenen gayenin elde edilmiş olması' deniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, şunları söyledi: 

Biraz önce arkadaşlarım bana gözümüz aydın diyorlar. Ben içerdeki son masum insan çıkana kadar… 26 aydır süren bir hukuksuzluk dün AYM’nin kararıyla tespit edildi. Bugün de 20’nci Ağır Ceza’nın kararıyla şu an için ortadan kaldırıldı. Bu karar çok önemli. AYM kararı için de bunu söylemiştik. Maalesef 13’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin yarattığı hukuksuzluğu ancak bu şekilde ortadan kaldırabildik. İçeride çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla mağdur olmuş, mağdur edilmiş, insanlar var. Ümit ediyorum tez zamanda onların dosyaları, önce özgürlükleri iade edilmek suretiyle, sonra da beraat kararıyla çözülür.

Ben TSK’ya komutanlık yapmış bir insanın bu şekilde mağdur edilebileceğini hayatım boyunca tahmin etmezdim. Ancak birileri çıktı, asılsız düzmece delillerle mağduriyetler yarattılar. Bu ülkeye acı çektirdiler. Ben bu kadarın emsal bir karar olmasını, benzer şekilde mağdur edilmiş insanları da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. 

Biraz önce AYM kararının gerekçeli kısmına da ulaştım. Bizim Yüce Divan’a ilişkin ilk günden beri söylediğimiz konunun da hukuken dikkate alınması gereken bir itiraz noktası olduğu 26 ay sonra ortaya kondu. Ben dün ortadan kaldırılan bu ÖYM’lerle mağdur edilmiş insanlara özgürlüklerinin iade edilmesini istiyorum.

Sayın Başbuğ üç saat sonra Silivri Cezaevi’nden çıkacak. Mahkeme çıkışında ne söylediyse, cezaevi çıkışında da bir şeyler söyleyeceğini tahmin ediyorum. ilk olarak eşine ilettim.

 

ETİKETLER

ilker başbuğtahliyekararmahkeme

İlgili Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden İlker Başbuğ için 'tahliye yönünde' karar

Anayasa Mahkemesi, oybirliğiyle verdiği kararda İlker Başbuğ'un hak ihlaline uğradığı sonucuna vardı

İlker Başbuğ nasıl tahliye olur?

Anayasa Mahkemesi'nin İker Başbuğ kararının hemen ardından ÖYM'lerin kaldırılması, akıllara eski Genelkurmay Başkanı'nın nasıl tahliye olacağı sorusunu getirdi

İlker Başbuğ'un avukatından tahliye dilekçesi

Ergenekon Davası'ndan müebbet hapis cezası alan Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Başbakan Erdoğan Başbuğ kararını yorumladı

Yerel mahkemenin vereceği karar önemli. Cumhurbaşkanımızın da ÖYM’lerle ilgili kanunu onaylamış olması bu sürece bir farklılık getirtir mi getirmez mi onu tam bilemiyorum

İlker Başbuğ: Bizim de hatalarımız oldu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Yemin törenlerine alınmama konusu hatadır. Ertesi gün o çocuk şehit olunca, aynı hanımefendinin elini öpüyorsunuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24