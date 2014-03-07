İlker Başbuğ'un 'tahliye dilekçesi' mahkemeye ulaştı

Ergenekon Davası kapsamında tutuklu eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin tahliye edilmesine ilişkin dilekçenin, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili kararını dün açıkladı. Yüksek Mahkeme, Başbuğ’la ilgili olarak “kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine” oy birliğiyle karar verdi. Başbuğ hakkında tahliye talebinin bu karar çerçevesinde değerlendirilmesine hükmeden AYM, dosyanın ilgili yerel mahkemeye UYAP üzerinden gönderdi.

Bu kararın ardından dün Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin tahliye edilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe, bugün İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı.

Müebbet almıştı

Birleştirilerek görülen Ergenekon davalarına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davayla ilgili kararını 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklamıştı. Başbuğ, bu kararla müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmişti. Mahkeme verdiği hükmün üzerinden yaklaşık yedi ay geçmesine rağmen gerekçeli karar yazımını hâlâ bitiremedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre, davayı 5 Ağustos 2012 tarihinde karara bağlayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararını bir ay içinde yazıp dosyaya koyması ve sanıkların temyiz dilekçeleriyle birlikte Yargıtay’a göndermesi gerekiyordu. Başbuğ, avukatları aracılığıyla, mahkûmiyet kararından sonra da tahliye taleplerinde bulunmuş, ancak mahkeme “Artık tutuklu statüsü bitti, hükümlü statüsüne geçildi” diyerek bu talepleri dikkate almamıştı.