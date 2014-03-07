İlker Başbuğ'a tahliye

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'in, Anayasa Mahkemesi'nin müvekkili hakkında verdiği ihlal kararı üzerine yaptığı tahliye talebi, İstanbul Nöbetçi 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, Başbuğ'un tahliyesine karar verdi.
Avukat İlkay Sezer Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ'a ilişkin ihlal kararını açıklamasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunmuştu. Sezer, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kamuoyunda "özel yetkili mahkemeler" olarak bilinen ağır ceza mahkemelerini kaldıran kanunu onaylaması üzerine tekrar tahliye talebinde bulundu. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ'un tahliyesine karar verdi.
6 Ocak 2012'de tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 2 yıl 2 ayını Silivri Cezaevi'nde geçirdi.
6 yıl 2 ay süren soruşturma ve dava sürecinde 321 duruşmanın görüldüğü 5 Ağustos 2013'te tamamlanan Ergenekon davasında Başbuğ, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.