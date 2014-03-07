T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İlker Başbuğ'a tahliye

Darbeye teşebbüs suçlamasından daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tahliye kararı çıktı.

07 Mart 2014 19:58


Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'in, Anayasa Mahkemesi'nin müvekkili hakkında verdiği ihlal kararı üzerine yaptığı tahliye talebi, İstanbul Nöbetçi 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, Başbuğ'un tahliyesine karar verdi.

Avukat İlkay Sezer Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ'a ilişkin ihlal kararını açıklamasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunmuştu. Sezer, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kamuoyunda "özel yetkili mahkemeler" olarak bilinen ağır ceza mahkemelerini kaldıran kanunu onaylaması üzerine tekrar tahliye talebinde bulundu. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ'un tahliyesine karar verdi.

6 Ocak 2012'de tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 2 yıl 2 ayını Silivri Cezaevi'nde geçirdi.

6 yıl 2 ay süren soruşturma ve dava sürecinde 321 duruşmanın görüldüğü 5 Ağustos 2013'te tamamlanan Ergenekon davasında Başbuğ, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DarbeyeGenelkurmay BaşkanıBaşbuğOrgeneralSezer Anayasa MahkemesiNöbetçiCeza MahkemesiCumhurbaşkanı Abdullah GülCeza Mahkemesi BaşbuğOcakSilivri CezaeviAğustosErgenekonWelle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24