İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye açıklaması: Mühürden önce inşaat durdurulmuştu

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaatlarını mühürlemesine ilişkin olarak, "Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim. Biz zaten durdurmuştuk" dedi.

Nurettin Alan, vakıflarının Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü şeyden kaçındığını, yurt inşaatının da yetkili kurum ve kuruluşlardan izin çıkana kadar durdurulduğunu dile getirerek mühürleme işleminin hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Mührün kaldırılması için dava açacaklarını ve mühür kalksa bile kurum ve kuruluşlardan karar çıkmadan inşaata devam etmeyeceklerini ifade eden Alan, "İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye'nin ruhuna aykırı düşecek hiçbir şeyin içerisinde olmak istemeyeceğini yetkili kurum ve kuruluşların alacağı her türlü karar çerçevesinde bu kararlara uyacağını açık bir şekilde ilan ettik. Söz konusu yer daha önce Fetva Han ismiyle yaklaşık 50 yıldır han olarak hizmet vermiş, 2020 yılına kadar da buna devam etmiştir. Hanın sahipleri, burayı yurt yapma şartıyla İlim Yayma Vakfı'na bağışladıkları için İlim Yayma Vakfı, burayı yurt yapma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan etüt çalışmalarında hanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından buranın yıkılıp yeniden yapılanmasının daha sağlıklı ve şehrin mimarisine de daha uygun olacağı hususunda karar verilirken vakfımız tarafından hanın yıkılmasına karar verilmiştir" dedi.

"Mührü kaldırsak bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz"

"Yerine şu an bildiğiniz yurt inşaatı planlanmıştır" diyen Alan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir inşaat için imar mevzuatı ülkenin her yerinde yapılacak yapılar için geçerlidir. Süleymaniye için ayrıca korunacak alanlar için özel bir mevzuat vardır. Burayla ilgili iş ve işlemleri belediyeler dışında koruma kurulları yürütmektedir. Biz de inşaatımızı planlarken imar mevzuatından koruma kurullarının vermiş oldukları kararları dikkate alarak planlama yaptık. Bizim ruhsatımız 18 Temmuz'da alınmıştır. O dönemde de yeni yönetim iş başındadır. Burada şunu söylemek lazım. Koruma kurulu kararlarını belediyeler uygular. Uygulamazlarsa buradaki prosedür nedir? Bu karara belediyeler itiraz edebilir. Yani koruma kurulu karar aldığı zaman şu anki yönetim vardı. Eğer arzu etseydi itiraz edebilirdi. O haklarını şimdiye kadar kullanmamışlardır. Şunu da söyleyelim. Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim. Biz zaten durdurmuştuk. Orayı mühürleyenler bir siyasi faaliyet olarak geldiler mühürlediler. Biz herhangi bir şekilde yetkili kurul ve kuruluşlar karar alıncaya kadar inşaatı yapmayacağımızı da ilan etmiştik. Mühürleme işi hukuka aykırı bir işlemdir. Biz bununla alakalı hukukçularımızla görüşüyoruz. Buna biz dava açacağız, mührü kaldıracağız. Ama şunu da ilan ediyoruz. Mührü kaldırsak bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz. Çünkü biz söz vermiştik. Yetkili kurum ve kuruluşların çalışmaları bitene kadar mühür kalksa bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz"

Ne olmuştu? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, inşaatın fotoğraflarını paylaşarak caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki göstermişti. Polat, "İzinli olsa da Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın" demişti. İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığına yönelik İBB'den gösterilen tepkiye ilişkin olarak, "Daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" açıklamasını yapmıştı. İBB'nin inşaatın acil durdurulması için başvuru yaparken, kamuoyundan da tepkiler yükselmişti. Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadesini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul simgelerinden Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan ve inşaata devam edilen İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürlediklerini duyurmuştu.

TIKLAYIN | İBB'nin inşaatını mühürlediği İlim Yayma Vakfı: Durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

TIKLAYIN | İmamoğlu duyurdu: İBB, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürledi