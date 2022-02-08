Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan inşaatın kalıpları söküldü

Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle İBB'nin gündeme getirdiği ve kamuoyunun tepkisini çeken İlim Yayma Vakfı'nın inşaatının kalıpları söküldü.

İstanbul Fatih’te tarihi Süleymaniye Camii'nin yakınında İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan inşaat, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozduğu gerekçesiyle günlerdir tartışılıyor.

HaberTürk'ün haberine göre; İBB ile İlim Yayma Vakfı arasında Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle gerilime neden olan ve kamuoyunun da tepkisini çeken inşaatın son kattaki kalıpları söküldü. Koruma Kurulu’nun kararının ardından da son katla ilgili girişim başlayacak.

Ne olmuştu?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, inşaatın fotoğraflarını paylaşarak caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki göstermişti. Polat, "İzinli olsa da Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın" demişti.

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığına yönelik İBB'den gösterilen tepkiye ilişkin olarak, "Daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

İBB'nin inşaatın acil durdurulması için başvuru yaparken, kamuoyundan da tepkiler yükselmişti.

Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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TIKLAYIN - Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterilmişti: İBB'den İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' başvurusu

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