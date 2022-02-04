Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterilmişti: İBB'den İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' başvurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın tarihi Süleymaniye Camii’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden olan inşaatı için İBB’den "acil durdurma" başvurusu yapıldı.

Koruma Bölge Kurulu'na başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı eliyle yapılan itirazda, "kamuya terk işlemlerinin dahi yapılmadığı belirlenen projenin yeniden değerlendirilmesi istendi. Onay süreçlerinin tamamlanmadan ruhsat ve inşaat sürecinin başlatıldığı binayla ilgili, ‘emsal’ uyarısı yapıldı. Süleymaniye yenileme alanında; bir adada yapılacak uygulamanın bütün yenileme alanına emsal teşkil edeceğine dikkat çekildi. Daha titiz bir çalışma sürdürülmesi gerekirken, son derece büyük kütleli ve siluete olumsuz etkisi olan bir proje hazırlandığını" ifade edildi.

"Yıkılan binadan daha yüksek"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başvurusunda, "Süleymaniye önünde yükselen yapının, yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığı hatırlatıldı. Yıkılan yapıdan daha yüksek bir biçimde inşa edildiği belirtildi. Yıkılan binanın çatı üst kotu 52,89 metre iken uygulaması yapılan binada çatı üst kotu 53,19 metre olduğu vurgulandı. Kaçak katı olan eski binayı emsal alarak Süleymaniye çevresinde siluet etkisini bozacak bir kot belirlendiği ifade edilerek, iddia edilenin aksine yıkılan binadan daha yüksek bir proje olduğu" belirtildi.

TIKLAYIN - İBB'den İlim Yayma Vakfı inşaatına tepki: Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür

TIKLAYIN - Süleymaniye Camisi’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle İBB'nin tepki gösterdiği İlim Yayma Vakfı: Daha görünür olacak