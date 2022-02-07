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İlim Yayma Vakfı: Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazırız

İBB Başkanı İmamoğlu, vakfın açıklamasıyla ilgili olarak, "Kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir" dedi

07 Şubat 2022 08:50

İnşa ettikleri binayla, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki çeken İlim Yayma Vakfı, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, vakfın kapalı alan ve yükseklik itibarıyla yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimari silüetine uygun bir çalışma yaptığı belirtildi.

İstanbul’un önemli silüetlerinden biri olan Süleymaniye Camii’nin İstanbul’un ruhu olduğunu belirten İlim Yayma Vakfı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır; Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz.

Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle."

TIKLAYIN - İmamoğlu'ndan Süleymaniye Camii açıklaması

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