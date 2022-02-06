İmamoğlu'ndan Süleymaniye Camii açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un simgelerinden Süleymaniye Camii silüetinin önüne geçen yapılarla ilgili açıklama yaptı. Yapılarla ilgili mülk sahiplerinin açıklamalarını olumlu gelişme olarak değerlendiren İmamoğlu, "Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz." dedi.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir.

Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.

Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz."