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İmamoğlu duyurdu: İBB, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürledi

08 Şubat 2022 16:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul simgelerinden Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan ve inşaata devam edilen İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürlediklerini duyurdu. 

İmamoğlu Twitter'dan şu bilgileri aktardı: 

"Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz".
 
 
 

Ne olmuştu?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, inşaatın fotoğraflarını paylaşarak caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki göstermişti. Polat, "İzinli olsa da Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın" demişti.

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığına yönelik İBB'den gösterilen tepkiye ilişkin olarak, "Daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" açıklamasını yapmıştı. 

İBB'nin inşaatın acil durdurulması için başvuru yaparken, kamuoyundan da tepkiler yükselmişti.

Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
 
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