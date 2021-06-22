İletişim Başkanı Altun'dan müzik kısıtlaması açıklaması: Sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla manipülasyona sarılanlar oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müzik saati kısıtlamasına ilişkin olarak gece yaptığı açıklamada, "Yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla ‘müziğin engellendiği’ şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur” ifadelerine yer verdi. Altun, müzikli eğlence mekanlarının tüm dünyada belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini belirterek, söz konusu tartışmaları "eski Türkiye alışanlıklarını terk edemeyenlerin sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturma girişimi" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" sözleriyle açıkladığı ve tepki çeken müzik kısıtlaması hakkında gece açıklama yaptı.

Altun açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş’te ülke ve millet olarak başarıyla sürdürdüğümüz Koronavirüs'le mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını da açıklamıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, Koronavirüs salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin...”

"Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00’a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu" belirten Altun, şöyle devam etti:

“Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir.

Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir.

Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir.

Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir.

Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edecek ve bu başarılı mücadelemizi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz." (İHA)