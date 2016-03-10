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Ekonomi

IKEA'nın kurucusu: Şu ana kadar giydiğim her şeyi bit pazarından aldım, böylece tasarruf ediyorum

Kamprad: Herkes için iyi bir örnek olmak istiyorum

10 Mart 2016 11:13

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, "Bugüne kadar hep ikinci el kıyafetler giymeyi tercih ettiğini ve böylece tasarruflu bir yaşam tarzını benimsediğini" açıkladı.

 

 

Hürriyet'in haberine göre, İsveç kanalında yayınlanacak bir belgeselde kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Kamprad, “Şu anda giydiğim her şeyi bit pazarından aldım. Yani herkes için iyi bir örnek olmak istiyorum” dedi. 30 Mart’ta 90 yaşına gireceğini belirten Kamprad, “Cimri olmak Smaland’ın doğasında vardır” ifadesini kullandı. 

 

"Milyarder liginden düştü"

 

Kamprad, 2016 yılında ABD’li ekonomi dergisi Forbes’in dünyanın en zenginleri listesinden düşse de İsveç medyasına göre toplamda 65,5 milyar Euro servete sahip. Ancak bu para sadece ona ait değil ve ne kadarının kendisinde olduğunu bilinmiyor. O yüzden de listelere Kamprad ve ailesi olarak dahil oluyor. Kamprad, 2006 yılında Forbes dergisinin listesinde en zengin dördüncü insan olarak yer almıştı.

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