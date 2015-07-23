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Yaşam

IKEA, iki çocuğun ölümüne neden olan şifonyeri topluyor

İsveçli mobilya devi IKEA, 27 milyon şifonyeri geri çağıracağını açıkladı

23 Temmuz 2015 17:56

İsveçli mobilya devi IKEA, geçen yıl iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan olayların incelenmesinin tamamlanmasının ardından, 27 milyon şifonyeri geri çağıracağını açıkladı. 

Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu'nun (CPSC) yaptığı incelemeler sonrasında, IKEA'nın 27 milyon şifonyerle ilgili duvara monte edilmeden durduklarında tehlike arz ettikleri kararını verdi. Yapılan denetimlerin ardından, şirkete ait şifonyerler duvara tam olarak monte edilmediği sürece, çocuklardan uzak tutulması gerektiği sonucuna varıldı.

AP'nin haberine göre, şirket şifonyerlerin duvara montesi konusunda müşterilerine ücretsiz hizmet sağlayacağını açıkladı.

IKEA'dan satın alınan yaklaşık 7 milyon Malm modelindeki şifonyerlerin de bu 27 milyon ürünün içinde yer aldığı belirtildi.

2014 yılında, Malm modelinin üzerine düştüğü iki çocuk hayatını kaybetmişti.

Ne şirket ne de CSPC bu olayı resmi bir geri çağırma olarak tanımlamasa da yapılan şey teknik olarak bir geri çağırma anlamına geliyor.

IKEA Türkiye'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

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