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Ekonomi

İKEA orman satın aldı

İsveçli mobilya devi IKEA Romanya'da 83 bin dönümlük orman satın aldı

04 Ağustos 2015 19:28

Dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden İsveç firması IKEA Romanya’da 83 bin dönümlük orman satın aldı. Firma temmuz ayında satın alınan ormandan ahşap temin edecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2014 yılında firmanın kullandığı ahşapların boyutu 14 milyon Empire State binası yüksekliğinde olarak belirtilirken, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan IKEA’nın sürdürülebilirlik bölümünün başındaki Steve Howard orman alımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Ürün çeşitliliğimizi artırıp en iyi ağaçlar nerede onları tespit ediyoruz” diye konuştu.

IKEA 2020 yılına kadar bütün ürünlerinde geri dönüşüme uygun ağaçlar kullanmayı hedefliyor.  

 

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