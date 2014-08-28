IKEA'da arkadaşından borç isteyen tazminatsız kovuluyor

Koop-İş Sendikası’nın örgütlenme faaliyetlerinin devam ettiği IKEA’da çalışanlara imzalatan sözleşmeye göre IKEA çalışanları, sigara içmeleri ya da arkadaşlarından borç istemeleri halinde tazminatsız olarak işten çıkarılacak.

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Koop-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Aksoy, IKEA’da yapılmak istenilenin hak gaspı olduğunu ve böyle bir sözleşmeyi kabul etmelerinin mümkün olmayacağını ifade etti.

İş Kanunu'na aykırı

İşverenin çalışanların aleyhine istediği gibi yorumlayabileceği maddelerin sözleşmede yer aldığını vurgulayan Aksoy, "IKEA’da işçilere dayatılmak istenilen sözleşmelerde çalışanların aleyhine olacak ucu açık birçok uygulama var.



Sigara içmek, arkadaşından bir defadan fazla borç para istemek bunlardan sadece birkaçı. Bu bir mobbingdir. İş kanunu ve ona bağlı mevzuatlara aykırı düzenlenen sözleşmenin işçileri sindirmek üzerine inşa edildiği ortadadır. Zira ülkemizde cezası 91 lira olan sigara içme yasağının bedeli IKEA’da işten tazminatsız olarak çıkarılmak şeklinde düzenlenmiş. Zor günlerde birbirine sahip çıkan ve dayanışmayı seven bir toplumuz. Yeri geldiğinde cebimizdeki son kuruşu çıkarıp arkadaşımıza vermesini biliriz. Ancak bu insani davranışı IKEA’da yapan bir çalışan işten çıkarılacak. Hiçbir yasal düzenlemede yeri olmayan ve hayatın olağan akışına aykırı olan bu durumu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koop-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmeleri gereği disiplin cezalarının "uyarı", "kınama", "1 günlük ücret kesimi", "3-5 günlük ücret kesimi" şeklinde sıralandığını belirten Aksoy, IKEA’da ise disiplin cezalarının sadece "uyarı" ve "tazminatsız işten atma" şeklinde düzenlendiğini dile getirdi.

'Sözleşmeleri yırtıp atacağız'

IKEA’da örgütlenme çalışmalarında sona doğru geldiklerini belirten Aksoy, "Yakında yetki alıp toplu iş sözleşmesi imzaladığımız zaman size dayatılmak istenilen sözde sözleşmeleri yırtıp atacağız. Gerçek anlamda temsil edildiğiniz bir disiplin kurulunu birlikte oluşturulacağız" diye konuştu.

IKEA: Haber gerçeği yansıtmıyor

IKEA, Koop-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Aksoy'un iddialarını reddetti.

IKEA'dan yapılan açıklama şöyle: IKEA Türkiye ile ilgili olarak 28.8.2014 tarihinde servis edilen haberdeki açıklamada yer alan “IKEA’nın çalışanlarıyla şirket arasında imzalanan sözleşmeye göre sigara içmeleri ya da arkadaşlarından borç istemeleri halinde tazminatsız olarak işten çıkarılacağı” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

IKEA, birçok kurum gibi her kademeden çalışanıyla iş etiği sözleşmesi imzalamaktadır. Söz konusu bu sözleşme; gizli şirket bilgilerinin paylaşılmaması, şirket kaynaklarının şahsi çıkarlar doğrultusunda kullanılmaması gibi iş etiği ilkelerini kapsayarak, insan kaynakları uygulamalarıyla birlikte çalışma hayatında karşılaşılabilecek sorunlara ve sorumluluklara rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır. Haberde bahsi geçen maddelerin IKEA ile çalışanları arasında imzalanan iş etiği sözleşmesinde yer alması söz konusu değildir.