IKEA'nın geyik etli lazanyalarından domuz eti çıktı!

İsveçli mobilya üreticisi IKEA, içerisinde domuz etine rastlandığı için Avrupa'da 18 ülkede geyik etli lazanya ürününün satışını durdurdu.

Şirket bu kararı, söz konusu ürünlerde domuz etine rastlanmasının Belçikalı gıda denetlemesi yapan kurumdan gelen onaylama üzerine aldı.

Reuters'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IKEA Sözcüsü Tina Kardum, "Cuma günü söz konusun ürünlerde yüzde 1 oranında domuz eti bulunduğuna istinaden onaylama geldi" dedi ve satışı durdurulan ürün adedinin 17 bin tane olduğunu ekledi.

Kardum, benzer durumun yeniden oluşmaması için Belçikalı tedarikçiyle görüşmelerin sürdürüldüğünü de belirtti.

Listedeki ülkelerin hangileri olduğu şu anda açıklanmazken, hurriyet.com.tr'nin aldığı ilk bilgilere göre Türkiye'nin listede yer almadığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Türkiye'deki IKEA mağazalarında satılan ürünler için et tedariği yerli kuruluşlardan yapılıyor.

IKEA, kısa süre öncede at etine rastlandığı gerekçesiyle Avrupa'da birçok ülkede köfte satışını da durdurmuştu.