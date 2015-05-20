İHD: Seçim sürecinde yapılan 126 saldırının 114’ünün hedefi HDP’ydi

İnsan Hakları Derneği (İHD), 7 Haziran seçimleri öncesinde yapılan seçim çalışmaları sırasında siyasi partilere yönelik ihlallerinin yer aldığı bir rapor hazırladı. Raporda, siyasi partilere 126 saldırı yapıldığı, bu saldırılardan 114’ünün HDP’ye, 7’sinin AKP’ye, 4’ünün CHP’ye ve 1’inin MHP’ye yapıldığı belirtildi. Bu saldırılarda 49 kişinin darp edildiği ve bunlardan 47’sinin HDP’li olduğu ifade edildi.

Raporda, İHD dokümantasyon merkezinin tespit ettiği verilere göre 23 Mart 2015 ile 19 Mayıs 2015 tarihleri arasında partilerin seçim bürolarına/araçlarına, adaylarına, mitinglere ve çalışanlarına yönelik baskın, saldırı, tehdit ve polis baskınları sayısı hakkında bilgiler verildi.

İHD tarafından hazırlanan rapordan bazı veriler şöyle:

Partilerin seçim bürolarına/araçlarına, adaylarına, mitinglere ve çalışanlarına yönelik baskın, saldırı, tehdit ve polis baskınları:

HDP: 3 silahlı, 2 bombalı, 2 kundaklama olmak üzere 114 saldırı,

AKP: 2'si silahlı olmak üzere 7 saldırı,

CHP: 1'i silahlı olmak üzere 4 saldırı,

MHP: 1 silahlı saldırı.

Bu baskın ve saldırılarda darp edilen ve yaralananlar:

47'si HDP’li olmak üzere 49 kişi

Gözaltı ve tutuklamalar:

7 saldırgan gözaltına alındı, 1 saldırgan tutuklandı. (2 kişinin AKP seçim irtibat bürosuna saldırdığı, 2 kişinin CHP seçim irtibat bürosuna saldırdığı, 3 kişinin de HDP seçim irtibat bürosuna saldırdığı iddiasıyla)

Seçim çalışmaları sürecinde kolluk tarafından HDP li 125 kişi gözaltına alındı 8’i tutuklandı.

Yasaklamalar:Gözaltı ve gözaltı yerleri dışında işkence ve kötü muamele: Tamamı HDP’li 32 kişi

HDP:

1 Miting Meydanı,

1 Yürüyüş Engellendi,

1 Konser Yasaklandı,

2 Miting Yasaklandı

İMC TV'de yer alan habere göre öneriler şöyle sıralandı:

* Seçim sürecinde siyasal iktidar sözcüleri tarafından kullanılan ötekileştirici ve suçlayıcı dilin terk edilerek yasalar nezdinde eşit durumda olan siyasal partilerin aynı muameleye tabi tutulması gerekmektedir.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafsızlık ilkesine bağlı olarak tarafsızlığını muhafaza etmesi ve seçim sürecinde gerçekleştirdiği mitinglere son vermesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanının muhalefet partilerine yönelik söylemi sona ermeli ve partiler arası siyasal yarışa müdahale etmemelidir.

* Seçim sürecinde kullanılan nefret söyleminin terk edilerek bu söylemi kullananlar hakkında nefret suçundan etkili soruşturmalar açılmalı ve bunlar kovuşturmaya dönüşmelidir.

* Seçimlerin dürüstlük ilkesi uyarınca gerçekleşmesinden sorumlu olan YSK’nın seçime giren partilere yönelik ötekileştirici ve nefret içeren söylemlere karşı uyarıcı görevini yerine getirmesi gerekmektedir.

* Anayasa uyarınca seçim sürecinde atanan ve tarafsız olması gereken İçişleri ve Adalet bakanlarının yaşanan bu saldırılar karşısında tarafsızlıklarına uygun olarak etkili soruşturma yürütmeleri gerekmektedir. Bir partiye yönelik hemen hemen her gün gerçekleşen saldırıların önlenememiş olması İçişleri ve Adalet bakanları bakımından ağır hizmet kusuru oluşturmaktadır.

* Seçim sürecinde özellikle HDP’ye yönelik saldırılar barış ve çözüm sürecinin sona ermesini amaçlayan çeşitli çevreler tarafından provakasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla barış ve çözüm sürecinin çökmemesi bakımından bu tip provakasyonlara gelinmemesi konusunda kamuoyunun duyarlı olması sağlanmalıdır.

* Adana ve Mersin’de HDP’ye yönelik bombalı saldırılar devlet içerisindeki yasa dışı yapılanmaların hala etkisini ciddi olarak sürdürdüğünü göstermektedir. Bu durumda siyasal iktidarın siyasal sorumluluğu uyarınca devlet içerisindeki çete yapılanmaları konusunda etkili tedbirler alması gerekmektedir.

* Seçim sürecinde olası provakasyonların yaşanma ihtimali olduğundan demokratik kamuoyunun duyarlılığını sürdürmesi ve kamuoyu baskısı oluşturarak bu tip saldırıların hiçbir siyasal partiye fayda getirmeyeceğini ortaya koyması gerekmektedir.

* Yaşanan saldırılar nedeni ile ilgili Cumhuriyet savcılarının etkili soruşturma yürütmesi, saldırıya uğrayanları değil saldıranlar hakkında gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleştirmesi ve bu konuda siyasal iktidardan gelebilecek baskılara boyun eğmemeleri gerekmektedir.

İHD tarafından hazırlanan raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.