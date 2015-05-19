Adana'daki HDP binasına bomba koyan kişinin eşkali tespit edildi

Adana HDP'ye yönelik bombalı saldırıya ilişkin sır perdesi aralanıyor. Tanıklara göre, "1.70-1.75 cm boylarında, normal yapılı, üzerinde açık renk kısa kollu gömlek bulunan, siyah saçlı, kumral, 30-35 yaşlarındaki bir erkek" patlamadan bir gün önce binaya geldi ve "Mısır Çarşısı esnafı gönderdi" diyerek, elindeki çimen şeklindeki bombayı teslim etti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, partinin çaycısı tarafından ilçe başkanının makam odasındaki dolaba konan çiçek, ertesi gün patladı. Bu arada Emniyet, eşkali saptanan kişinin bir taksiyle binaya geldiğini belirledi ve taksinin plakasını tespit etti. Dahası, bombalı çiçeği getiren kişinin, Mersin HDP’ye de bomba bırakan kişi olduğu ve iki bombanın da aynı gün birkaç saat arayla konduğu düşünülüyor. HDP Adana Milletvekili Adayı Avukat Vedat Özkan, “Adana ve Mersin olaylarının aynı kişi ve kişiler tarafından yapıldığı tespiti mevcuttur. Sadece ççeği koyan şahsın bulunması değil, bu kişinin irtibatlarının da açığa çıkarılması önemlidir” dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde dün ifadesi alınan HDP Seyhan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Demir 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00-12.30 sularında partinin binasında yöneticilerle oturdukları sırada daha önce görmediği bir kişinin çiçek getirdiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

‘Esnaf gönderdi’ demiş

“1.70-1.75 cm boylarında, normal yapılı, üzerinde açık renk kısa kollu gömlek bulunan, alın kısmı açık siyah saçlı, kumral, 30-35 yaşlarında bir erkek şahıs elinde 30-35 cm büyüklüğünde, rengine dikkat etmediğim saksı içerisinde, üzerinde herhangi bir not bulunmayan çimen şeklinde canlı bir çiçek getirdi. Çiçeği getiren şahsa bunun ne olduğunu sorduğumuzda, çiçeği Mısır Çarşısı esnaflarının gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine ben de ‘Bayram değil, seyran değil. Bu çiçek neyin nesi’ dedim. Çiçeği şahıstan ilçe binasında çaycılık yapmakta olan Cemil Yağız teslim aldı. Şahıs çiceği teslim ettiğine dair belge imzalatmadı. Bu esnada yönetici arkadaşlarla çıktığımız için Yağız’ın çiçeği nereye koyduğunu bilmiyorum.”

Demir, 18 Mayıs’ta saat 99.45’te partiye geldiğini, çay alıp toplantının yapılacağı salona doğru giderken patlama meydana geldiğini belirterek, “Binada eş başkanlarımız Hüseyin Beyaz, Suzan Kılıç, il başkanımız Hüseyin Kılıç ve yöneticilerimizden İbahim Yakut ile diğer yöneticilerimiz vardı. Toplantının başlamasına 2-5 dakika vardı. Çay ocağından iki çay aldım. Birini yönetici arkadaşıma verdim. Bu esnada Beyaz toplantı salonuna geçiyordu. Ben de salona yöneldiğim sırada büyük bir patlama oldu. Kolumda hafifi sıyrıklar oluştu” dedi.

Başkanın odasında patladı

Çaycı Cemil Yağız ise çiçeği bu kişiden alıp İlçe Başkanı Beyaz’ın oturduğu masanın sol tarafındaki dolabın boş rafına koyduğunu belirterek, “Ben çiçekle ilgili ilçe başkanımıza birşey söylemedim. Telefonla konuştuğu için çiçeği oraya koyduğumu görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak canlı bir çiçek olmasına rağmen saksının ebadına göre ağırlığının fazla olduğunu fark ettim. Miting olduğu için Beyaz ve diğerleri binadan gittiler. Saat 16 sıralarında ben de binanın kapısını kapatarak İstasyon Meydanı’ndaki miting alanına gitmek için ayrıldım. Bey ayrılırken binada kimse yoktu” dedi. Ertesi gün partide bulunan yöneticilere çay verdiğini, Beyaz’ın bu sırada odasında telefonla konuştuğunu kaydeden Yağız, “Ben çay içip içmeyeceğini sormak içni odasına girdim. Telefonla görüşmesi devam ediyordu. Rahatsız etmemek için odadan çıkarak çay ocağına geldim. Çay ocağının girişinde sigara içilen yerde 3-4 kişi sigara içiyordu. Bu esnada büyük bir gürültüyle patlama oldu. Çay ocağının önünde bulunan asma tavan yere düştü” dedi.

İki saldırının da faili aynı

Bu arada, Adana Emniyet’nin yaptığı inceleme sonunda, eşkali saptanan kişinin parti binasına bir taksiyle geldiğini saptadı. Taksinin plakası da belirlendi. Öte yandan, Mersin’deki HDP binasına da aynı kişi tarafından ve aynı yöntemle, yani çiçek şeklinde bomba bırakıldığı düşünülüyor. HDP Adana Milletvekili Adayı Avukat Vedat Özkan, “Adana ve Mersin olaylarının aynı kişi ve kişiler tarafından yapıldığı tespiti mevcuttur. Bizim açımızdan sadece çiçeği ve bombayı koyan şahıs değil, bu kişinin irtibatlarının ve bağlarının da açığa çıkarılması çok önemlidir. Bir kişiyle üzerinin kapatılmasını istemiyoruz. Emniyet’in hızlı davranıp failleri bulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı hakaret suçunda bile hızlıca davranılıp şüpheliler bulunurken, burada 24 saati geçtiği halde faillerin bulunamaması bizi endişelendiriyor” dedi.