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AKP'nin Mardin seçim bürosuna ses bombalı saldırı

Ses bombasını atıp kaçtığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak bir kişinin daha arandığı bildirildi

arşiv

20 Mayıs 2015 18:20

Mardin merkez Artuklu ilçesinde, AKP Milletvekili adayı Gönül Bekin Şahkulubey'in seçim bürosuna ses bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

AKP Mardin Milletvekili Adayı Gönül Bekin Şahkulubey’ın merkez Artuklu İlçesi Yalım Caddesi’nde açtığı seçim koordinasyon merkezine dün gece saatlerinde ses bombalı saldırı düzenlendi. Seçim bürosuna atılan ses bombasının patlamasının ardından can kaybı yaşanmazken, patlama anında seçim merkezi önündeki zırhlı araç kısmi zarar gördü. Ses bombasını atıp kaçtığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak bir kişinin de arandığı bildirildi.

AKP Milletvekili Şahkulubey, saldırı ve patlama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, patlamadan sonra olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Seçim bürosu çevresinde sıkı güvenlik önlemi alan polisin başlattığı soruşturma devam ediyor. Patlama sonrası seçim bürosu önündeki zırhlı araç sayısı ikiye çıkarıldığı görüldü.

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