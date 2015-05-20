Adana ve Mersin'deki HDP saldırılarını aynı kişi düzenlemiş

Adana ve Mersin’deki HDP binalarına düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırıda güvenlik güçleri, saldırganın eşkalini belirledi. Adana ve Mersin’de saat 09.50’de eşzamanlı gerçekleşen saldırıların izini süren emniyet, MİT ve jandarma tarafından oluşturulan özel ekip, iki saldırının da aynı kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Tanıkların dinlenmesi, olay yeri araştırması ve bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda saldırgan önce Adana’ya giderek bombalı çiçeği teslim ediyor. Ardından da Mersin’e geçiyor ve ikinci bombalı çiçeği de teslim ediyor. Saatler ertesi sabah 09.50’yi gösterdiğinde bombalar patlıyor.

Bombacı, 1.75 boyunda...

Vatan’da yer alan habere göre, özel ekipçe yapılan araştırmada ilk bombanın Adana’ya konulduğu belirlendi. Araştırmada 1.70-1.75 cm boyunda, siyah saçlı, kumral, 30-35 yaşlarındaki bir erkek, patlamadan bir gün önce Adana HDP İl binasına gidiyor. Çiçeği teslim ediyor, çay içiyor ve sonra da taksiyle gidiyor.

‘Mısır Çarşısı esnafı yolladı’

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde dün ifadesi alınan HDP Seyhan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Demir, 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00-12.30 sularında partinin binasında yöneticilerle oturdukları sırada daha önce görmediği bir kişinin çiçek getirdiğini anlatarak, şu bilgileri verdi: “1.70-1.75 cm boylarında, normal yapılı, üzerinde açık renk kısa kollu gömlek bulunan, alın kısmı açık siyah saçlı, kumral, 30-35 yaşlarında bir erkek, elinde 30-35 cm büyüklüğünde, rengine dikkat etmediğim saksı içerisinde, üzerinde not bulunmayan çimen şeklinde canlı bir çiçek getirdi. Çiçeği getiren ne olduğunu sorduğumuzda, çiçeği Mısır Çarşısı esnafının gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine ben de ‘Bayram değil, seyran değil. Bu çiçek neyin nesi’ dedim. Çiçeği şahıstan ilçe binasında çaycılık yapmakta olan Cemil Yağız teslim aldı. Şahıs teslim ettiğine dair belge imzalatmadı. Bu esnada yönetici arkadaşlarla çıktığımız için Yağız’ın çiçeği nereye koyduğunu bilmiyorum.”

Toplantıya giderken patladı

Demir, 18 Mayıs’ta saat 09.45’te partiye geldiğini, çay alıp toplantının yapılacağı salona doğru giderken patlama olduğunu belirterek, “Binada eş başkanlarımız Hüseyin Beyaz , Suzan Kılıç, il başkanımız Hüseyin Kılıç ve yöneticilerimizden Yakut ile diğer yöneticilerimiz vardı. Toplantının başlamasına 3-5 dakika vardı. Çay ocağından iki çay aldım. Birini yönetici arkadaşıma verdim. Bu esnada Hüseyin Beyaz toplantı salonuna geçiyordu. Ben de salona yöneldiğim anda büyük bir patlama oldu. Kolumda hafifi sıyrıklar oluştu” dedi.

Çaycı anlatıyor: Saksı ağırdı

Olayın tanıklarından HDP İl Binası’nda çaycılık yapan Cemil Yağız da olay anını şöyle anlattı: “Ben, çiçeği ilçe başkanımızın odasına koydum. Canlı bir çiçek olmasına rağmen saksının ebadına göre ağırlığı epey fazlaydı.O gün miting olduğu için ilçe başkanı ve diğerleri binadan gitti. Saat 16.00 sıralarında ben de binanın kapısını kapatarak İstasyon Meydanı’ndaki miting alanına gittim. Ben ayrılırken binada kimse yoktu. Ertesi gün partiye geldikten sonra binadaki yöneticilere çay verdim. Bu sırada ilçe başkanı odasında telefonla konuşuyordu. Kendisiyle konuşmadan ocağa geldim, bu esnada büyük bir gürültüyle patlama oldu. Çay ocağının önünde bulunan asma tavan yere düştü.”

İkinci bomba Mersin’e...

Adana’da bombayı teslim eden bombacının ikinci adresi Mersin’deki HDP il başkanlığı oluyor. Akdeniz İlçesi Silifke Caddesi 111 Sokak’taki 8 katlı Alanya İş Merkezi’nin birinci katına çıkan bombacının elinde HDP’nin renklerinden oluşan sarı, kırmızı, yeşil ile ambalajlanmış saksı bulunuyor. Çiçeği teslim ederken, HDP’li bir milletvekiline gönderildiğini söylüyor. Çiçek parti görevlileri tarafından alınıyor. Yetkililer, çiçeğin güneşte kalması gerektiğini düşünerek il binasının yan tarafındaki prefabrik mutfak bölümüne bırakıyor.

Özel ekip titizlikle inceliyor...

Emniyet, MİT ve jandarma tarafından olayı soruşturmak üzere kurulan özel ekip, iki patlamayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını mercek altına altına aldı. Özellikle Mersin’deki incelemelerde 9 kamera kaydı şüphelinin eşkalinin belirlenmesini sağladı. Adana’da ise şüphelinin bindiği taksinin plakası emniyet tarafından tespit edildi ve taksinin şoförünün ifadesi alındı.

Vali Çakacak: Bilgiler elimizde...

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü’ne katılan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, HDP il binasına yönelik bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bombanın çiçekle parti binasına götürüldüğünü doğrulayan Vali Çakacak, şunları söyledi: “Bir takım bilgiler var elimizde ama daha da netleştikten sonra açıklamanın uygun olacağını düşünüyoruz. Görevlilerden alınan bilgiye göre çiçek getirilmiş. Çiçek balkona konulmuş ve patlama balkonda meydana geliyor. Daha geniş bilgiler var ama daha fazla açıklama yapmayayım. Çünkü olayın faillerinin yakalanmasına dönük bilgiler olduğu için ayrıntı vermek doğru değil. En kısa zamanda olayın faillerinin ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz. Konunun üzerinde ciddiyetle duruluyor. Hem il binasında hem de iş hanının çeşitli yerlerinde hasarlar meydana geldi. Olay yeri inceleme, bomba uzmanları, terörle mücadele, istihbarat birimleri, ilgili tüm birimler üzerinde çalışıyor. Türkiye önemli bir seçim ortamı içerisindedir. Bu tür olaylar, bir partiye yapılmış olsa dahi tüm partilere yapılmış gibi hissediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısı ile demokrasimize yapılmış addedilir.”