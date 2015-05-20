'HDP'ye saldırıları araştırmak için 300 polis çalışıyor'

Adana ve Mersin'de HDP binalarına yapılan saldırıları 300 polisten oluşan özel ekip araştırıyor. Adana'da HDP binasına bombalı çiçeği getiren kişinin eşkali belirlendi. Vali Büyük "Önemli mesafe kaydettik" dedi

Adana ve Mersin'de HDP binalarına eşzamanlı olarak düzenlenen saldırılarla ilgili soruşturma, kurulan 300 kişilik özel ekiple sürüyor. Adana Seyhan İlçe Başkanlığı'nda bombalı çiçeği getiren şüphelinin eşkali belirlendi. Olay sırasında binada bulunan HDP'lilerin polise verdikleri ifadelere göre, 170-1.75 metre boylarında, kumral, alnı açık, açık renk kısa kollu gömlek giyen 30-35 yaşlarındaki zanlı taksiyle geldi. Partililer üzerinde not bulunmayan çimen şeklinde canlı çiçeği getiren kişiye, kimin gönderdiğini sorduklarını ve "Mısır Çarşısı esnafları gönderdi" yanıtını aldıklarını söyledi. Çiçeği çaycı Cemil Yağız'ın teslim aldığını ancak getiren kişinin teslim ettiğine dair herhangi belge imzalatmadığını belirten partililer, ertesi gün de patlamanın yaşandığını söyledi.

Murat Karaman, Ziya Ramoğlu ve Deniz Kara'nın Sabah gazetesinde yayımlanan haberine göre, Yağız da ifadesinde çiçeği teslim aldıktan sonra İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz'ın oturduğu masanın yanında bulunan dolabın rafına koyduğunu söyleyerek, "İlçe başkanı telefonla konuştuğu için bir şey söylemedim. Çiçeği koyduğumu görüp görmediğini bilmiyorum. Sonradan düşününce saksının ebatlarına göre fazla ağır olduğunu fark ettim. Ertesi sabah parti yöneticilerine çay verdikten sonra ilçe başkanına da sormak için odasına girdim. Telefonla konuştuğu için çıkıp çay ocağına döndüm. Bu esnada büyük bir patlama oldu ve çay ocağının önündeki asma tavan yere düştü" dedi.



'Önemli mesafe kaydettik'



Mersin Valisi Özdemir Çakacak, HDP il binasında meydana gelen patlamaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patlamanın partiye getirilen bir çiçek saksısından olduğunu doğrulayan Çakacak, "Emniyetin ilgili tüm birimleri, bunun üzerinde çalışıyor. Elimizde birtakım bilgiler var ama burada paylaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Neticelendirdikten sonra geniş açıklama yapmak uygun olur. Bu tür olaylar her ne kadar bir partiye yapılmış olsa dahi bütün partilere yapılmış gibi hissediyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti, demokratik, sosyal ve laik bir hukuk devletidir, böyle bir şey demokrasimize yapılmış addedilir. HDP il teşkilatına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Adana Valisi Mustafa Büyük de "Önemli mesafeler kaydettik. Olayla ilgili kısmi aydınlatmalar oldu. Özel bir ekip Adana ve Mersin'de koordineli çalışıyor" dedi.



Saldırılar protesto edildi



HDP'nin Adana ve Mersin'deki binalarına yönelik saldırılar birçok ilde yapılan eylemlerle protesto edildi. Adana'da sendikalar, sivil toplum kuruluşları, barolar ve çok sayıda HDP'li patlamanın olduğu il binası önünde toplandı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş "Sahte sözlere, sahte gözyaşlarına, sahte kınamalara ihtiyacımız yok. Bunun hesabını 7 Haziran'da göreceğiz" diyerek bir an önce faillerin bulunmasını istedi.

HDP Adana Milletveki Adayı Rıdvan Turan da bir an önce faillerin bulunmasını istedi. İstanbul, Hakkâri, Bingöl ve Iğdır'da da HDP'liler saldırıları kınamak için protesto gösterileri yaptı.