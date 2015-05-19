AKP ve HDP'nin miting krizi nasıl çözüldü?

Diyarbakır’da, AKP ile HDP’nin 31 Mayıs’ta miting yapmak istemesi ile ortaya çıkan miting krizi, HDP’nin miting tarihini 5 Haziran’a almasıyla çözüldü. HDP, böylelikle 7 Haziran seçimleri için son mitinglerini aynı gün, eş başkanlık sisteminden yararlanarak Diyarbakır ve Hakkari’de yapacak.

DHA'dan Ferit Aslan'ın haberine före, HDP daha önce açıkladığı miting programında, Diyarbakır’da 31 Mayıs’ta Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın katılımı ile İstasyon Meydanı’nda miting yapacağını duyurmuş ancak, miting için resmi başvuru yapmamıştı. Daha önce 30 Mayıs’ta miting yapacağını duyuran AKP ise, 31 Mayıs için resmi başvuru yapınca kriz ortaya çıktı. AK Parti 30 Mayıs’ta İstanbul’un fethi ile ilgili programa Başbakan’ın Cumhurbaşkanı ile katılacağını belirterek, mitinglerini 31 Mayıs’ta yapmak istediğini açıkladı.

Yaşanan bu kriz üzerine HDP yöneticileri, genel merkezleri ile yaptıkları görüşmede miting tarihlerini 5 Haziran’a alarak resmi başvurularını yaptı.

HDP böylelikle 7 Haziran seçimleri için son mitinglerini aynı gün Eş Başkan Figen Yüksekdağ’ın katılımı ile Hakkari ve Selahattin Demirtaş’ın katılımı ile Diyarbakır’da yapmış olacak.