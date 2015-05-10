Kayseri’de HDP seçim bürosuna taşlı saldırı!

Kayseri’nin merkez Kocasinan İlçesi’nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim bürosunun camları, dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kırıldı.

Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi’nde bulunan HDP seçim bürosuna, saat 02.05’te, siyah bir otomobil ile gelen kimliği belirlenemeyen 3 kişi taşla saldırdı. O sırada boş olan büronun, camları kırıldı.

Olaydan sonra gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Taşlı saldırıdan önce de bayraklarının indirildiğini öne süren HDP Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kılıç, şunları söyledi:

“Dün gece parti bayraklarımızın indirildiği yönünde haber geldi. Gelip bayraklarımızı tekrar astık. Polis arkadaşlar olayı yapanları yakalamışlar. Bu gece de, büronun camlarını kırmışlar. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini alıp, inceleme başlattıklarını söyledi. Olayda, yaralanan olmadı. Sadece hasar meydana geldi. Onlar ne kadar kırsa da, biz açmaya devam edeceğiz.”