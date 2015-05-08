HDP’liler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Seçim çalışmalarından dönen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Arnavutköy İlçe Örgütü yöneticileri trafik kazası geçirdi, kazada HDP’li Erkan Öztürk yaşamını yitirdi, 3 HDP yöneticisi de yaralandı.

Seçim çalışmaları kapsamında yaptıkları ziyaretlerin ardından Arnavutköy’e dönen HDP İlçe Örgütü yöneticilerinin içinde bulunduğu araç, dün akşam saat 21.00 sularında kaza geçirdi.

Taşoluk mevkiinde karşı yönden gelen midibüs ile HDP’lilerin aracının çarpışması sonucu yaşanan kazada, araç içerisinde bulunan Yavuz Kahraman, Abdurrahman Yünkutay, İdris Yaşa ve Erkan Öztürk ağır yaralandı.

Yaralılardan Yavuz Kahraman Haseki Hastanesi’ne, Abdurrahman Yünkutay Bezm-i Alem Vakfı Hastanesi’ne, İdris Yasa Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne ve ağır yaralı Erkan Öztürk ise Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erkan Öztürk, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 yaralının ise hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren Öztürk’ün cenazesi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Öztürk’ün cenazesinin bugün Arnavutköy’de defnedileceği belirtildi.