Tekirdağ Saray'daki HDP seçim bürosuna saldrı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde HDP’nin seçim bürosunun açılışında yaklaşık bin kişilik grup, saldırı girişiminde bulundu. HDP'nin Tekirdağ örgütü, Twitter hesabından yaptığı son duyuruyla gerginliğin devam ettiğini belirterek, "Kapaklı HDP örgütünde toplanan 150 kişilik grubumuz Saray'a doğru destek için harekete geçti" açıklamasını yaptı.

İMC’nin haberine göre, HDP Tekirdağ milletvekili adayı Erdal Avcı, grubun seçim bürosunun önünde olduklarını, sloganlar attıklarını belirterek, seçim bürosunun içinde mahsur kaldıklarını söyledi.

Saray Kaymakamı'nın olay yerine giderek HDP’lilere, ‘Sizi otobüsle şehir dışına götürelim’ teklifinde bulunduğu ancak HDP’lilerin reddettiği öğrenildi. HDP yönetici ve adayları kaymakamdan ve polisten kalabalığı dağıtmalarını istediği ancak görevlilerin bu yönde bir adım atmadığı belirtildi.

Saray Kaymakamı Hüseyin Öner ve Saray Belediye Başkanı CHP’li Nazmi Çoban, HDP seçim irtibat bürosunun önüne gelerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalığın dağılmasını isteyen Kaymakam Öner, “Biz size söz veriyoruz, burası boşaltılacak. Lütfen dağılın" diye konuştu. Ancak artan kalabalık büroya Türk bayrağının asılmasını isteyip dağılmayınca Çevik Kuvvet ekiplerine destek olarak jandarmaya da haberverildi. Polis seçim bürosu önüne barikat kurarak kalabalığı bir sokak ilerideki otogar içerisine kadar uzaklaşmaya ikna etti. Tekirdağ Emniyet Müdürü Halil Turan Erol da Saray’a gelerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginlik sürüyor.

Bugün İstanbul Sultangazi, Antalya Gazipaşa, Çanakkale ve Tekirdağ Saray’da HDP seçim bürosu ve stantlarına saldırılar oldu.